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vivo Z1评测 1798元就能买到的"小X21"

vivo Z1评测 1798元就能买到的"小X21"
2018年06月06日 07:46 中关村在线
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　　近日，vivo发布了Z系列的首款产品——vivo Z1，作为一款售价仅1798的千元机，vivo Z1  无论是配置还是外观都可以和旗舰机掰掰手腕，也正是由于不俗的配置和设计加上较低的售价，使得vivo Z1这款手机整体看上去性价比十足，想必该机在6月4日上市后会掀起千元机市场的腥风血雨。

　　vivo Z1最大的亮点就是搭载了高通660移动平台，喜欢手机的朋友应该对这款CPU再熟悉不过了，作为一代中端神U，高通660移动平台无论是性能表现还是功耗控制都非常出色。

　　其他配置方面，vivo Z1搭载了一块6.26英寸刘海全面屏，屏幕比例为19：9，分辨率为FHD+级别。机身存储拥有4G+64G、6G+64G和6G+128G三个版本，后置1300万+200万双摄。

　　下面，我们一起走进vivo Z1的这款手机。

　　外观：延续vivo X系列设计语言

　　vivo Z1延续了vivo手机家族式的语言设计，整体来看vivo Z1和vivo X21非常像，无论是前面的刘海屏还是背后的弧度盖板，都如出一辙。

　　不过在细节上，vivo Z1相较于vivo X21还是有一些改变。比如在机身的材质上，vivo Z1用的是仿玻璃的塑料，而vivo X21背后则是真正的玻璃机身。

　　vivo Z1正面采用了刘海全面屏的设计，不同于iPhone X的大刘海，vivo Z1的刘海体积非常小，横向长度仅占顶部的三分之一，刘海位置有听筒、前置摄像头以及其他传感器。

　　正面底部，vivo Z1采用了窄下巴的设计，值得注意的是，vivo取消了安卓三大金刚按键，转而采用专门为全面屏适配的手势交互。

　　机身背部，vivo Z1采用了大弧度的设计，实际握持感非常舒服。在材质上，受限于成本，vivo Z1并没有采用类似vivo X21的玻璃后壳，而是采用了仿玻璃光泽的塑料后盖，虽然手感不错，但是很容易沾指纹，有强迫症的朋友可能需要带套使用。

　　vivo Z1没有采用vivo屏幕指纹的技术，而是采用了后置指纹识别的方案。vivo Z1的指纹识别放在了后盖偏上的位置，实际握持时，指纹识别的位置刚好在手指的位置，无论是解锁还是支付，手指都可以轻松找到指纹识别的位置。

　　vivo Z1机身的左上角放置着竖置的双摄，由于机身弧度的原因，双摄的中心并没有放在机身弧度R角的中心。

　　在机身的边框上，vivo Z1与大多数安卓机类似，将SIM卡槽放到了左边框，右边从上到下依次是有音量键和电源键。

　　vivo Z1机身底部从左到右依次分布着3.5mm耳机接口、micro USB充电口和扬声器，虽然没有USB Type-C比较遗憾，但是另一方面考虑，vivo Z1对于老接口的适配更好一些。此外，3.5mm的加持也成为vivo Z1的加分项，对一些坚持用3.5mm的消费者来说极具吸引力。

　　总的来说，vivo Z1的机身外观完美的承接了vivo X21的设计优点，虽然受制于成本，vivo Z1外观的材质方面有些不如vivo X21优秀，但是凭借着vivo成熟的工业设计和不错的选材还是让我们感受到了vivo Z1做工上的诚意。

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