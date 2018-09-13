打破Note9专属！三星旧机将获旗舰新特性

不久之前，三星Galaxy Note 9发布之后，不少人都会注意到三星Galaxy Note 9独具了一些特性，令自家旗下其它手机相形见绌，几乎成为吸引大家前来选购的重要噱头。

在诸多的主打噱头当中，最引人注目的当属三星相机之中的超级慢动作和AR Emoji功能。之所以称之为噱头，是因为三星对自家旗下品类手机的拍照特性进行了较为严格的限制。

举例来说，如果你手里有一个三星Galaxy Note 9，那么你就可以用其得到一个动作时长为0.4s的960 fps视频，，并支持720 p的分辨率画质。

但是若调换成其他品类（如三星Galaxy A/C系列）或是其它代际的三星手机（即使是三星Galaxy Note 8），你便无从下手录制拍摄。

而在近日，手持三星旧机型&非旗舰机型的用户们算是等来了好消息。

三星9月份安全修补程序计划显示，三星将在三星Galaxy Note 9、三星Galaxy S9/S9+之外的设备上添加超级慢动作录制和AR Emoji等此前旗舰机专属的拍照特性。

超级慢动作录制又名“Super Slo-mo 超慢动作拍摄”，能其够以高达960fps的帧率拍摄视频，甚至可将0.2秒时长的动作拉长延伸到6秒，碾压主流手机所配备的慢动作录影。

三星AR Emoji与iPhone X所配Memoji相似，都是利用面部扫描技术来捕捉用户面部动作，进而产生相对应的动画表情符号，用户可在社交软件当中将其作为表情包来互动。

从我们所了解到的信息来看，上述超级慢动作录制+AR Emoji的更新已经首先在法国销售的三星Galaxy Note 8推出。