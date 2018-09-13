苹果跟随华为，欢迎步入7nm时代

继8月底华为发布第一款7nm手机芯片麒麟980之后，苹果A12紧跟而来，第二个迈入7nm时代。在苹果秋季新品发布会刚刚结束不久，一张“欢迎来到7nm芯球”的海报就在微博上流传，展现出两家科技巨头之间的惺惺相惜。

工艺制程直接影响到性能和功耗表现，先进工艺是性能、能效体验的基础。麒麟980与A12势均力敌，都抛弃原有的10nm工艺制程，采用全球最为先进的7nm工艺制程，新iPhone更为不久后的华为Mate 20系列增添了不少悬念。而并肩站在“7nm芯球”上的华为和苹果，都展现出了对手机“更多可能性”的思考，并共同拉开下一个旗舰时代的大幕。

回首往昔，苹果在核心技术上对华为的紧随，除却7nm工艺制程，还有双摄技术。双摄技术，顾名思义，就是有两个后置摄像头。两个后置摄像头的作用体现在哪里呢？这里头可是大有文章。

首先，目前市面上的手机所采用的双摄技术，大致分为三种，分别是平行放置黑白/彩色搭配，也就是彩色镜头+黑白镜头组合成像的双摄像头；一主一辅提供大光圈拍摄，可以拍摄出漂亮的背景虚化效果；提供不同焦段，如iPhone 7 Plus的两个摄像头一个为28mm，一个为56mm，一颗负责辅助识别主体和背景，一颗则十分接近50mm人像黄金焦段。

彩色镜头+黑白镜头组合成像的双摄像头就是两个摄像头同时工作，一个负责拍摄彩色画面，另一个拍摄黑白画面。由于黑白镜头取消了分色滤镜，所以进光量更多，细节也就更加清晰。大光圈拍摄使得被摄主体从背景中被剥离出来，观看者注意力能全部集中在主体上，尤为适合拍摄微距、人像。而不同焦段的两个摄像头，一颗是手机常见的28mm焦段，另一颗是56mm焦段，其中56mm非常接近50mm人像黄金焦段，而“人像模式”下也是强制56mm镜头成像，另一颗负责辅助识别主体和背景。

咱们再来说说苹果对华为7nm工艺制程的紧随。所谓7nm工艺制程中的7nm，指的是CPU的上形成的互补氧化物金属半导体场效应晶体管栅极的宽度，也被称为栅长。对应的，芯片的大小固定的情况下，栅长越短，能在芯片中置入的晶体管的数量就越多，数量越多，CPU的性能就越强，功耗就越小。另一个角度来看，芯片的大小非固定的情况下，栅长越短，同等数量的晶体管所需要的面积就越小，这对于智能手机而言可谓是百益而无一害。

华为从10nm工艺制程进化到7nm工艺制程，可谓是历尽千辛万苦，麒麟980的面世，是由华为的超过1000名半导体工程师组成的团队历时3年时间、经历超过5000次的工程验证精心打磨的成果。而麒麟980所使用的7nm工艺对比10nm工艺的提升也是十分明显的，性能可提升20%，能效比提升40%，晶体管密度提升到1.6倍，数量达到了69亿之多，相比麒麟970增加了25%。

由此一来，7nm工艺制程降低了晶体管之间的电阻，进而降低晶体管因为电阻而带来的热能量消耗，使得更多的功率投入到核心运算上去。为我们带来最直观的好处就是使得游戏画面提升的同时还能更加流畅，带来更好的游戏体验。况且如此一来，大大降低了机身温度，这也是十分优秀的进步了。

2018年10月16日，华为Mate 20将搭载麒麟980芯片，在伦敦闪亮登场，标志着10nm工艺制程时代的结束，7nm工艺制程时代的到来，这也是华为对极致体验的追求和技术的领先的最好证明，让我们拭目以待！