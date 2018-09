华为Mate 20预热视频：谢谢你保持不变 10月16日见

9月13日凌晨,苹果正式发布iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR,三款手机在外观上相比iPhone X没有太多激进的变化,更多的是性能上的小幅升级,以及iPhone XS Max的6.5寸屏幕和双卡双待的支持。

在发布会中场时,三款手机正式亮相,而国产华为手机则是在推特上发了一段视频和推特,表示“Thank you for keeping things the same。 See you in London。 16.10.18 (谢谢你保持不变,10月16日伦敦见)”。

显而易见,这是指即将发布的华为Mate 20系列将会超越苹果本次发布的三款机型。

根据已经披露的信息,本次发布会至少会发布Mate 20及Mate 20 Pro两款产品,两款新机分别采用了水滴屏和刘海屏,其中Mate 20 Pro应该会搭载3D结构光技术。

配置方面,华为Mate 20及Mate 20 Pro将搭载麒麟980芯片,这颗芯片基于最新的7nm工艺制程打造,是全球首款商用7nm的手机芯片。

而且麒麟980亦是全球首次实现基于Cortex A76的开发商用,同时也在业内首商用Mali-G76 GPU,性能较上一代提升46%,能效提升178%。

另外,麒麟980在全球率先支持LTE Cat.21,支持业界最高的下行1.4Gbps速率,能更灵活的应对全球不同运营商的频段组合。

最后,华为Mate 20系列有望预装基于Android P深度定制的EMUI 9.0系统。在EMUI 9.0上,全新的GPU Turbo 2.0技术使得游戏场景的触控体验和功能体验都得到了显著提升,综合表现值得期待。