专访索尼音频工程师：音质是产品最终的追求

索尼（中国）有限公司消费电子营业本部总裁谢飚

8月9日，索尼音频在香港召开新品发布会，为我们带来了5款全新的产品，其中有醇音系列的IER-Z1R入耳式耳机和DMP-Z1数字音乐播放器，还有两款入耳式舞台监听耳机（IER-M7和IER-M9），以及MDR-Z7M2头戴式耳机。

索尼（中国）有限公司消费电子营业本部总裁谢飚及索尼音频事业集团声学工程师桑原英二等人出席了会后的专访环节，在提及为何选择8月份发布新品，谢飚回答到：之所以选择在8月份召开发布会，是因为索尼公司的财年是从4月份开始的，对于索尼来说第一季度才刚刚结束，这个时间发布新品可以在下半年更好地进行市场推广。

同时他还提到，索尼音频在2018年中国音频市场的表现比去年同期有所增长，所以对于今年新品的发布，索尼是很有信心的。另外，本次发布的新品耳机近期将会开启预售，内地则是要等到10月份，这可能是与索尼的年度计划有关系。

醇音新品更注重音质

在产品方面，醇音新品初次亮相是在2016年，时隔两年再次发布，而且这次醇音系列的入耳式采用混合式驱动，与传统的耳机的圈铁设计不同。面对这些更新，索尼音频工程师提到：IER-Z1R采取了两种不同的系统，同时有动圈单元和动铁单元，动圈单元的振膜振幅是大的，所以它对于低频的部分是比较擅长的，可以表现得比较丰厚。动铁的话，振膜采用的是金属材质，这种性质对于高音的表现是有利的。

混合系统的搭载对于醇音系列是非常好的方式，可以兼顾高音与低音的表现，但是对于今后是不是会用到其他的产品，索尼方面却没有透露。

在设计方面，醇音系列DMP-Z1使用的是Type-C接口，而不是经典的WMport的设计，这算是一个非常大的革新。除此之外，重制引擎和黑胶处理器的加载也对这款产品的音质有了不少的提升。其工程师表示，黑胶处理器对于声音的表现非常丰富，可以满足不同用户对于细节的追求，而重制引擎的格式转换可以让用户来切换音频格式，这是对于用户体验方面的一大提升。

让普通消费者也能享受好的声音

除醇音系列之外，两款舞台级监听系列的新品耳机也在此次发布会上亮相，但现在大部分的舞台表演者都是使用定制耳机，这一类产品面对消费市场的产品似乎有些力不从心。

针对这一问题，桑原英二表示：舞台监听耳机对于普通消费者来说，也是可以使用的，虽然专业性要强一些，但是能让消费者听到最好的声音，所以他们开发了这款产品。

在新品的发布信息中，频响范围的最高值为100KHz，但人耳的极限频率是20KHz，那么这样设计的原因是什么呢？设计师桑原英二表示，虽然人耳的可听范围是20KHz，但当打开高频开关后，对于听感还是有一定的影响，这是通过实验测试得到的结果。之所以将频响范围提高，完全是为音质服务。（震霄）