贵过iPhone X“卖肾机”三星此次发布新机真的很贵

新浪美股讯 三星电子在纽约发布Galaxy Note 9，希望这款大屏手机能提振其旗舰产品线的销售，并抵御苹果即将发布的新iPhone手机。

6.4英寸屏幕的Note 9起价999.99美元，最高售价为1249.99美元，比iPhone X的顶配售价高出约100美元，成为世界上最昂贵的消费者手机之一。三星电子周四表示，Note 9外形类似于去年的6.1英寸Note 8，但它采用了改进的蓝牙手写笔 —— 这是Note系列的长期卖点 —— 以及升级的相机镜头，拍摄的照片比今年早些时候发布的S9更清晰。

三星发布新品之际，全球智能手机需求正在放缓，Galaxy S9销售表现也令人失望。这部华美的设备未能吸引消费者的想象力，也没能阻止华为和小米挤占这家韩国公司的市场份额。此外，苹果的新iPhone也发布在即，通常在9月亮相。

“该产品与S8太相似了。它没有足够的特色说服消费者升级，”IDC设备研究副总裁Bryan Ma说。“我担心Note 9可能遇到同样的命运。”

三星正在依靠其最新设备在关键的假日季领跑，重振上个季度利润几乎腰斩的移动部门。经过十年的强劲增长后，需求正在降温，消费者会等待更长时间才更换设备，即使更便宜的中国品牌涌入市场并削弱了三星和苹果公司长期以来的主导地位。

一款名为S Pen的新手写笔是今年的亮点。该公司表示，它将允许用户遥控Note 9的摄像头，并在演示文稿中切换幻灯片。它还可以在手机屏幕上进行更准确的书写和绘图。

Note 9采用多种色调，包括美国市场投放蓝色和紫色，以及国际市场投放的黑色和铜色，并安装了三星DeX系统的升级版本。此功能允许用户使用单独的附件将其设备连接到计算机显示器，从而将智能手机变成带有应用程序的全功能桌面。

周四在纽约举行的活动中，三星还推出了新的Galaxy Watch，与Apple类似产品竞争。该公司表示，重新设计的智能手表具有圆形屏幕，防水，可以连接到LTE蜂窝网络。与以前的型号相比，它的电池续航时间更长，并且可用新的充电器实现手机与手表同时充电。

三星还发布了新的Galaxy Home扬声器产品系列。