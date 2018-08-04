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直击|vivo王友飞：未来不排除推游戏手机可能

直击|vivo王友飞：未来不排除推游戏手机可能
2018年08月04日 18:37 新浪科技
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vivo创意创新领域总经理王友飞vivo创意创新领域总经理王友飞

　　新浪科技讯 8月4日下午消息，在本届上海ChinaJoy上，vivo在现场举办了“百人团战 志竞非凡”全国总决赛活动，并且展示了与DTS合作推出的虚拟环绕声技术。vivo创意创新领域总经理王友飞在随后接受了新浪科技的专访。

　　今年以来，不少手机厂商推出了专门的游戏手机，当被问及vivo在日后是否会推出同类产品事，王友飞表示目前vivo对这个品类的产品会相对慎重，但未来随着手机游戏的开发，若普通手机不能完全体现游戏效果，vivo则会推出专门的产品。

　　他补充道，就目前而言，vivo NEX的手机游戏体验，实际上并不逊色于市面上的专业游戏手机，而这款手机也在7月成为腾讯《王者荣耀》官方赛事KPL的指定机型。

　　王友飞介绍道，除了CJ上展示的DTS虚拟环绕声技术，NEX还采用了针对游戏做出诸多优化的高通骁龙845处理器，此外HPUE技术还可提升手机游戏时的网络稳定性。即便在散热方面，NEX还搭载了零感散热系统。

　　此外，王友飞称vivo还与Unity、虚幻等引擎保持系统级别的合作。通过系统级别的优化，vivo手机在玩同引擎游戏时，可比其他产品流畅20%以上。（中奇）

　　以下为采访实录整理：

　　Q：NEX电竞版手柄是否会有配件发售

　　A：目前发售的游戏手柄，将适配更多游戏。同时针对手机游戏还将开发更多品类的产品，包括拓展坞等。

　　Q：为什么要在vivo NEX上加入和DTS的多声道技术？这项技术什么时候会下方到更多机型？

　　A：DTS合作主要是为了提高游戏体验，听声辨位的效果可以提高刺激战场等吃鸡类游戏的成绩。手机耳机之前是双声道，显然不如和DTS共同研发的多声道效果明显。

　　实际上，在Xplay 3X的时候在看电影时就有了多声道扩展，这次是应用到了游戏领域。未来会针对用户反馈，看是否会将类似技术带到更多的产品上。

　　Q：除了和腾讯KPL还有什么合作么？

　　A：目前除了《王者荣耀》，vivo也与腾讯的刺激战场、网易的荒野行动都有合作。未来vivo希望在游戏发售之前，就在产品研发阶段与开发商达成合作，从而带给用户更好的游戏体验。

　　实际上vivo还与游戏引擎达成了合作，比如Unity以及虚幻引擎，目前NEX在系统底部已经做了诸多打通，NEX上的这两款引擎游戏流畅性可提升20%以上。

　　Q：对于适合玩游戏的手机，应该具备哪些素质？

　　A：目前手游画质很高，用了很多3D贴图，所以硬件基础是必须的，像高通660、4GB内存是起步。

　　但更重要的一方面是软件的优化，因为芯片运行会散热，所以对于性能发挥也要做好控制。

　　Q：除了手机硬件，vivo是否会通过游戏联运、构建渠道等方式涉足游戏行业。

　　A：游戏内容在短期内应该不会做。说到游戏联运，目的是让目标消费群接触到想要的游戏。如果能达成这个前提，那么联运分发都将成为可能。

　　Q：vivo怎么看待游戏手机？未来是否自己会推出专门的游戏手机？

　　A：vivo对于这个品类会比较慎重，但并不排除可能。

　　NEX开启游戏模式，就是体验相当极致的游戏手机，并不逊色于目前市面上的很多游戏手机。

　　vivo会更关注手机的性能和体验，如果未来有一天，爆款游戏已经不能又一般手机支撑，vivo也会推出类似的产品。甚至还会考虑手机的握持手感等。

　　Q：5G时代vivo在游戏方面会做哪些升级？

　　A：对于低延迟高宽带，5G可以给手机游戏带来很多影响。vivo也和云服务提供商等企业进行探讨。

　　设想的很美好，由云进行计算，本地只进行输入输出。但就目前而看，云计算的承载能力是平静，多人同时利用云计算目前的技术服务器很难承载。但vivo会聚焦5G，与产业链保持沟通。

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