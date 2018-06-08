vivo向上，NEX到来

1 ）技术派vivo

vivo似乎很少给自己挂上“技术流”的标签，也不常把“黑科技”这些词挂在嘴上，但如果细数，这家厂商在产品上留下的技术痕迹并不少，而且几乎都令人印象深刻。

vivo关于技术的第一种执念是声音。从2011年成立之初的V1开始，vivo就对苛求“音质”这种当年的小众市场有着追求，其产品集大成者则是Xplay3S：一款2K屏、HiFi、3G运存、指纹解锁的手机。5年前的时候，若有其中任何一个特质，就可以号称是旗舰机型了，而vivo将它们放在了一起。

如今手机厂商都在大书特书的“手机拍照”功能，vivo在2014年就尝过鲜，推出过一款让业内印象深刻的产品Xshot。在国产手机普遍还是渣画质的年代，他们已经有了明确的影像意识：产品不仅有当年最好的传感器和F1.8的超大光圈，还有后来被其他厂商发扬光大的“专业拍照模式”。

如果继续盘点，vivo产品长河中的技术痕迹还包括拥有眼球识别技术的X5Pro，4.75毫米全球最薄手机X5Max等等……即便是手机技术渐到天花板的近年，vivo仍没停下，一般用户看到的或许是印在宣传彩页上的鹿晗或彭于晏，但行业内人士看到的却是X20 UD或X21屏幕下的指纹。做到这点的，不是苹果、也不是三星，而是中国的vivo。让他们专注的也并不仅是软件创新，而是难度更高的硬件方向，并且在很多时候承担了开发技术和启蒙用户的双重角色，我们将其称之为“vivo式创新”。

2）集大成者NEX

这种vivo式的创新最近一次出现是在巴展（MWC世界移动通信大会）期间，具体产品是APEX，一款概念产品——这词普遍出现在汽车行业，往往是厂商为展示某种新技术而做，以体现超前设计思想、厂商的雄厚研发实力。

APEX本意是“顶点”，在巴展当时，它展现的是vivo自己对“全面屏”的理解。

在前置镜头和生物识别必须存在的前提下，让手机越来越像一块完整的玻璃已经是行业共识。各家厂商都在尝试优化，而vivo的最终答案则是颠覆性的突破——零界全面屏、升降式前置摄像头和屏幕四周边框的大幅收窄。此外提早布局、并在X系列上已经成熟使用的屏幕指纹解锁方案，则帮vivo避免了机身正面高度一体化，后面还要挖孔放指纹的尴尬。

这两个技术点，让外媒给出了APEX“不可忽视的创新”这样的评价。

巴展后，vivo也与媒体进行了APEX产品交流，当时我们预计概念产品是一定会量产的，只是没想到从概念产品到量产，vivo只用了3个月的时间，比我们预估的半年到一年时间要短得多。

当邀请函在6月初到达手中时，都以为是APEX的新进展，没想到是“NEX”，一个全新的名字。

在与vivo品牌战略总监黄善一聊天的时候，这款产品已经摆在了我面前，完成度非常高，整体似乎能看到之前XPlay的影子，完全纯净没有刘海的零界全面屏，又融合了概念产品才有的升降式前置摄像头，这种感觉仿佛是熟悉的产品从穿越后再回到现实，方寸间的产品里既有现在又有未来，非常奇妙。

在对话中，黄善一介绍称，NEX是“next”的谐音，这三个字母是vivo内部对“突破即未来”的定义，也是vivo对过去几年技术创新的结晶。

vivo品牌战略总监讲述NEX的前世今生

众所周知，在过去几年，vivo完成了X、Y等几个系列产品布局，在一二线城市的市场反馈良好，甚至在一二线和超一线城市的增长率超过了vivo品牌整体的增长率。在近来整个行业都处于寒冬时，vivo却强势发起了对一二线城市的攻势。

在这个位置上的公司往往求稳，以缓慢更新防守来保住位置。但vivo选择了继续进攻，以NEX为新的起点二次发力，打算在TOP5的位置上进行一次自我革新。

3）关于未来和突破

NEX被黄善一看做是现有品牌和产品线的双重升级，它不一样之处体现在：

①产品设计与之前所有同行都不一样，如果说全面屏代表着智能手机的未来，那么NEX可算这波全面屏浪潮中，第一个“见到未来”和“定义未来”的品牌；

②品牌气质完全不同，以月球做主视觉，以陨石碎片做邀请函，从一出场就散发着浓重的科技色彩，这次vivo用手机产品为自己代言。

黄善一向新浪科技郭晓光解读NEX对vivo品牌的意义

这两点将会把NEX变成vivo这家公司历史上的一个关键节点，让以往不了解vivo的用户重新审视这个品牌。

具体到产品和品牌上，则是从“时尚+科技”到“科技+时尚”的微妙转变：前者在坚持科技研发的基础上更偏重时尚，后者则是用颠覆性的创新诠释vivo的科技实力。

以往的X、Y系列依然会存在，后来者NEX会成为一条全新的高端产品线，帮vivo去打开新的市场、吸引新的人群：他们有更开阔的眼界，喜欢创新，敢闯，不断向上挑战，但又不仅仅看重“跑分”还同时关注产品设计——这些也契合NEX的产品精神。

更难得的是vivo不是跟随，而是引领，用自己的方式去诠释一款颠覆性的新产品来吸引具有年轻心态的大都市先锋。

郭晓光抢先体验NEX真机

我们相信各家实验室里都有一些激进设计，但只有vivo将自己的未来产品带出了实验室，投入量产阶段，这不仅是想象力的问题，还需要丰富的技术研发积累、供应链把控以及更关键的生产能力——我们看到的是黄善一提到的“突破”和“勇于探索” ，背后则是这种突破的立足基础，是一直以来的“追求极致”带来的必然结果，是vivo不断突破，提升品牌影响力的核心竞争力。NEX的发布，将为vivo带来一个全新的时代，并给行业注入一针强心剂。

当然，所有的精神世界最终会落在一个具体的产品上，它的外在体现是升降式前置摄像头、是渐变的机身，而内在的是超级智慧AI，黄善一将之描述为“有温度的科技”，站在Jovi背后的除了vivo在人工智能方向的深远考量，还有一颗独家定制的神秘芯片，那是我们在下一篇要写的AI技术故事，讲述者是vivo副总裁周围。