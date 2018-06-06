废旧手机会泄露隐私 恢复手机出厂设置就可避免吗？

中新网客户端北京6月6日电（记者 吴涛）移动互联网时代，手机成了人们的必备品，换机速度也很快，这样就产生了大量废旧手机。有报告显示，9成以上的人，家中有1部以上的废旧手机。对这样的手机，不少选择了卖掉，可这样真的安全吗，会不造成隐私泄露？中新网记者进行了采访和调查。

某手机回收机器，检测时需要手机完全开放数据调用权限。中新网 吴涛 摄

出售废旧手机需谨慎

二手电商平台转转近来发布的一份报告显示，在数万名受访者中调查发现，高达92.5%人表示家中有1部及以上废旧手机。这其中，很多人选择了把废旧手机卖掉，而且这个市场很大。调研机构IDC研究预测，到2020年，二手手机销量将攀升至2.226亿部，年均复合增长率为22.3%。

因为不少废旧手机内都存有用户的个人隐私信息，有人就做起了这方面“生意”。近日，《新京报》报道，有二手手机商在网上1毛钱1条出售机主的个人隐私信息。

记者在调查中发现，目前手机回收鱼龙混杂。比如，在某二手手机回收机器上，记者测试发现，检测手机需要插入数据线，苹果手机连接后需要“信任电脑”，安卓手机需要打开“USB调试模式”。这意味着手机存储的权限要放开给这台机器。

这会不会造成用户的隐私泄露呢？上述机器工作人员对记者表示，机器只是做一些硬件的测试，不会复制或调用用户的存储资料，“这个只能是双方互相信任了。”

另外，还有一些回收服务需要把手机邮寄过去进行估价，如果感觉不合适再给你退还回来，可是你无法得知别人究竟对你的手机做过了什么。

此前，有多家媒体报道，在火车站等一些地方，有一些自助充电设备，使用后，手机就被强行安装了多种APP。由此可见，手机权限被获取后，隐私被窃取的风险大大提高。

资料图：移动互联网时代，旅客都拿着手机打发时间。中新社记者 王中举 摄

“恢复”手机出厂设置靠谱吗？

有网友认为，打算卖掉手机前，把个人信息删除，然后恢复出厂设置就行了，真的如此吗？

有二手手机回收网站显示，“通过iPhone官方提供的抹掉数据和设置后被恢复的可能几乎为零；安卓手机他们会进行数据粉碎确保用户数据安全。”

记者联系了苹果相关工作人员，对iPhone抹掉数据后，是否能用一些软件恢复等问题，截至发稿，暂未收到回复。

不过，据了解，目前市面不少手机维修店都有数据恢复服务，网上也充斥着大量的数据恢复软件，这些服务称，即便你把手机数据删除，部分数据依然可以恢复回来。

例如，在苹果恢复大师官网显示，其软件可“傻瓜式”操作，极速恢复短信、通讯录、备忘录、照片、通话记录、日历、提醒等各类iOS数据。

虽然苹果恢复大师开发厂商称，要使用软件时必须具备解锁手机的权限。但如果是买来的二手手机，显然，获取其权限是理所当然的。

有熟悉IT技术的工作人员对中新网记者表示，无论是PC还是手机，删除的数据部分是能恢复的，“不是什么新鲜技术，几年前就有。”

网上存在的手机数据恢复软件。截图

废旧手机该如何处理？

手机不用后卖掉，本来是资源重复利用的好事，但为了数据安全着想，尽量不要丢弃或卖掉。如果实在想卖掉，这些前置操作或对你有帮助。

首先，取出内存卡（无内存卡手机可忽视这点），然后删除个人所有信息，包括账号、通讯录、短信、照片、视频等，恢复手机出厂设置。

最关键的步骤来了，在手机上存入大量无关紧要影视或音乐资源，确认手机空间被完全填满，并反复覆盖几次，这样，即便后续被数据恢复也可能是存储内最上层无关紧要的数据。（完）