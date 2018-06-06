新浪科技> 电信 > 正文

废旧手机会泄露隐私 恢复手机出厂设置就可避免吗？

废旧手机会泄露隐私 恢复手机出厂设置就可避免吗？
2018年06月06日 00:06 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　废旧手机会泄露隐私 恢复手机出厂设置就可避免吗？

　　中新网客户端北京6月6日电（记者 吴涛）移动互联网时代，手机成了人们的必备品，换机速度也很快，这样就产生了大量废旧手机。有报告显示，9成以上的人，家中有1部以上的废旧手机。对这样的手机，不少选择了卖掉，可这样真的安全吗，会不造成隐私泄露？中新网记者进行了采访和调查。

某手机回收机器，检测时需要手机完全开放数据调用权限。中新网 吴涛 摄某手机回收机器，检测时需要手机完全开放数据调用权限。中新网 吴涛 摄

　　出售废旧手机需谨慎

　　二手电商平台转转近来发布的一份报告显示，在数万名受访者中调查发现，高达92.5%人表示家中有1部及以上废旧手机。这其中，很多人选择了把废旧手机卖掉，而且这个市场很大。调研机构IDC研究预测，到2020年，二手手机销量将攀升至2.226亿部，年均复合增长率为22.3%。

　　因为不少废旧手机内都存有用户的个人隐私信息，有人就做起了这方面“生意”。近日，《新京报》报道，有二手手机商在网上1毛钱1条出售机主的个人隐私信息。

　　记者在调查中发现，目前手机回收鱼龙混杂。比如，在某二手手机回收机器上，记者测试发现，检测手机需要插入数据线，苹果手机连接后需要“信任电脑”，安卓手机需要打开“USB调试模式”。这意味着手机存储的权限要放开给这台机器。

　　这会不会造成用户的隐私泄露呢？上述机器工作人员对记者表示，机器只是做一些硬件的测试，不会复制或调用用户的存储资料，“这个只能是双方互相信任了。”

　　另外，还有一些回收服务需要把手机邮寄过去进行估价，如果感觉不合适再给你退还回来，可是你无法得知别人究竟对你的手机做过了什么。

　　此前，有多家媒体报道，在火车站等一些地方，有一些自助充电设备，使用后，手机就被强行安装了多种APP。由此可见，手机权限被获取后，隐私被窃取的风险大大提高。

资料图：移动互联网时代，旅客都拿着手机打发时间。中新社记者 王中举 摄 资料图：移动互联网时代，旅客都拿着手机打发时间。中新社记者 王中举 摄

　　“恢复”手机出厂设置靠谱吗？

　　有网友认为，打算卖掉手机前，把个人信息删除，然后恢复出厂设置就行了，真的如此吗？

　　有二手手机回收网站显示，“通过iPhone官方提供的抹掉数据和设置后被恢复的可能几乎为零；安卓手机他们会进行数据粉碎确保用户数据安全。”

　　记者联系了苹果相关工作人员，对iPhone抹掉数据后，是否能用一些软件恢复等问题，截至发稿，暂未收到回复。

　　不过，据了解，目前市面不少手机维修店都有数据恢复服务，网上也充斥着大量的数据恢复软件，这些服务称，即便你把手机数据删除，部分数据依然可以恢复回来。

　　例如，在苹果恢复大师官网显示，其软件可“傻瓜式”操作，极速恢复短信、通讯录、备忘录、照片、通话记录、日历、提醒等各类iOS数据。

　　虽然苹果恢复大师开发厂商称，要使用软件时必须具备解锁手机的权限。但如果是买来的二手手机，显然，获取其权限是理所当然的。

　　有熟悉IT技术的工作人员对中新网记者表示，无论是PC还是手机，删除的数据部分是能恢复的，“不是什么新鲜技术，几年前就有。”

网上存在的手机数据恢复软件。截图网上存在的手机数据恢复软件。截图

　　废旧手机该如何处理？

　　手机不用后卖掉，本来是资源重复利用的好事，但为了数据安全着想，尽量不要丢弃或卖掉。如果实在想卖掉，这些前置操作或对你有帮助。

　　首先，取出内存卡（无内存卡手机可忽视这点），然后删除个人所有信息，包括账号、通讯录、短信、照片、视频等，恢复手机出厂设置。

　　最关键的步骤来了，在手机上存入大量无关紧要影视或音乐资源，确认手机空间被完全填满，并反复覆盖几次，这样，即便后续被数据恢复也可能是存储内最上层无关紧要的数据。（完）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有