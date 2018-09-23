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丰田不久将支持谷歌Android Auto车载信息娱乐平台

丰田不久将支持谷歌Android Auto车载信息娱乐平台
2018年09月23日 12:50 TechWeb
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　　【TechWeb】9月23日消息，据彭博社报道，据一位知情人士透露，丰田不久将支持谷歌的Android Auto车载信息娱乐平台。

　　消息人士似乎并未透露确切的时间表，但估计丰田最早可能在今年10月宣布这一计划。丰田的代表没有立即回复记者的置评请求，但该公司表示：“它正在考虑直接连接。”

　　在1月份宣布与苹果公司的CarPlay兼容后，丰田将首次允许Android Auto设备直接连接其汽车。

　　Android Auto 是谷歌推出的专为汽车设计的Android功能，需要连接手机使用，旨在取代汽车制造商的原生车载系统来执行Android应用与服务，并访问与存取Android手机内容。

　　Apple CarPlay和Android Auto都可以将手机内容投射到汽车仪表盘上，以减少分心。它们都提供了精简的用户界面，允许访问少数几款应用，比如导航、消息、音频流、以及通话。

　　据彭博社报道，出于安全方面的考虑，丰田一直未添加对Android Auto的支持。其他引人注目的安卓汽车厂商，包括宝马和保时捷，似乎都不愿意像丰田那样让步。

　　据Bloomberg Intelligence编制的数据显示，超过80%的智能手机使用Alphabet旗下谷歌的软件，其余使用苹果的iOS系统。（小狐狸）

丰田谷歌Andriod
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