赵明:其它手机厂商5G技术储备不足 荣耀明年发5G手机

新浪科技讯 9月8日晚间消息，荣耀总裁赵明今日在全球INS大会上发表了题为《5G时代的手机创新》的主题演讲。他透露，荣耀将在2019年发布首部提供全版解决方案的5G手机。在赵明看来，5G对于手机行业而言是一个风口，意味着手机全速AI时代的来临，有志于成为这个时代头号玩家的手机厂商，必然是那些能率先攻克技术难关，拿出完整解决方案的。

赵明在演讲中表示，3G、4G、5G向前推进，十年一个轮回，每一个轮回的网络建设，都涉及三层参与者：第一层，标准和核心专利启动者，比如华为；第二层，推动网络建设的解决方案提供者和验证者，比如运营商和手机解决方案厂家，包括苹果、三星、华为、高通；第三层，基于5G解决方案提供商基础之上的手机品牌商，以及5G应用服务厂家，如各种App。而整个5G生态将会是以十万亿美元级别计算的规模。

在他看来，上述三层华为、荣耀手机都深度参与，处于核心地位。而其它手机厂商都属于第三层的外延位置，技术储备不足，解决方案不完善，这些差距短期内难以弥补。

赵明表示，与4G网络相比，5G具备高速率、短时延、广链接等特点，自动驾驶、智能家庭都将成为现实。但与此相对应的，对接入5G网络的设备，也提出了新的挑战：首先，海量的信息交换和计算，对手机的处理能力要求更高；其次，速率更高带来的更高的功耗；第三，信息多收多发，手机元器件、天线面积的增加，对手机的布板设计、工业设计提出更高的挑战。这也是目前包括荣耀手机在内，有志于参与下一个五年智能手机全球竞争的厂商均面临的挑战。

今年，荣耀手机产品上首发了多个新技术，比如GPU/CPU Turbo技术、THE NINE液冷散热技术等。某种程度上，这是荣耀手机前5G时代在优化现有设备、技术的基础上，对5G到来提前所做的基础布局和演练，分别针对上述5G手机设计研发挑战中，可能面临的处理能力、运算梳理、功耗等难题。

此外，荣耀Magic2前不久亮相德国IFA展，采用滑屏设计，还将首批搭载麒麟980芯片。赵明透露，Magic 2是一款科技理想主义的产品，将提供更多的把人工智能和5G结合的解决方案。“人工智能将会帮助我们改变生活中的各种事情，超乎我们的想象。”赵明说，很多我们原来认为非常困难的事情，在5G的时代和人工智能时代都可以找到答案。

赵明还在现场透露，2019年，华为、荣耀首款5G手机即将发布，荣耀手机或有望抢到首发。（张俊）

以下为赵明演讲全文：

各位来宾，各位领导，大家下午好。很荣幸在这个舞台上与大家分享关于5G的产业计划，以及相关网络建设端到端产业链的布局，和华为在这个领域的一些想法、战略。

我们说移动通讯领域十年一个轮回，九十年代到二千年2G的时代，到了2010年的十年是4G时代，今天恰恰是我们一起畅想5G。

整个移动通讯网络十年一个轮回，是谁来推动，如何进行发展的演进？我们说3G的产业链，4G的产业链，以及未来的5G可能基础设施的建设就需要万亿美金。如果说再把生态扩大，考虑到上游提供的服务、互联网的应用，再往硬件方面扩展，基站、铁塔、手机的建设，那可能以十万亿美金级别计算。所以说十年一个狂欢，5G将会带来下一波巨大的推动经济发展的浪潮。

回想到2000年前后，当3G刚刚来临的时候，有多少人应该记得当年在英国发的牌照就值上百亿英镑。可见3G、4G、5G十年一个轮回所带来的巨大的经济利益。在这十年一个轮回的网络建设当中，有三层的参与者：

第一层就是标准的制定和推动整个产业进程的，这里包括核心的专利和标准贡献者，有各大通信技术、设备公司，华为也是其中之一。

第二层就是推动网络建设的解决方案提供者和验证者，在这个层面比如说中国的三大运营商，它们积极推动5G网络的标准验证，比如说像华为这样的设备制造商，它们把标准通过自己的十年研发或者是巨大的投入，把整个网络体系建设起来。再有就是手机的解决方案的提供商，这是第二层参与。

当整个网络的准备度成熟的时候，整个的行业和产业就有大量的跟随者和参与者，最后一层、也就是第三层，是使用芯片解决方案提供5G手机。

这些大量的利益分享，以及基于5G网络和能力各种应用APP出现，各种互联网公司提供的各种服务可能超越我们的想像，都会在上面衍生出来，这构成了未来十万亿美金以上的整个社会的投资。

华为和荣耀在这三层中，都处于核心位置，是核心参与者。具体到5g手机的创新，其他手机厂商则只是处于第三层的外延位置，不具备核心竞争力。

今天我来给大家分享一下5G的相关进程。

我们看到5G给我们带来什么？首先高速率，个人的网络速率可以高达20Gbps，20G的概念大家想像一下，下载一部高清的影片可能是按秒计的。所以这种量变所引起的质变可能是超越我们的想像，可能我们从来没有想像过的服务和体验未来都可能在5G的时代出现。

而端到端的处理时延从20毫秒降低到1毫秒，自动驾驶成为现实。当我们说在4G网络时代用VR眼镜，当扫描转动的时候慢慢跟随过来会有一些眩晕感，在20Gbps高速网络和1毫秒级别的很短时间基础上都不成为问题。

广链接，我们说的互联网一平方公里有100万的连接，你家里的茶杯，你的热水壶等等一切，你可以享受更广泛的真正的智能家庭的体验。

太多这样的场景了，比如说高速铁路时速500公里之下，通信也不成问题。

当我们4G网络在中国还没有大规模建起来的时候，5G的标准储备已经开始了。可以看到移动通讯网络十年一个轮回，是需要巨大的技术性的服务，这背后的推动者是需要强力的资本投入，十年研发，可以看到今年还没有启动建设，但是十年前我们已经开始为此做出贡献。直到今天，2018年，整个的网络标准已经成熟了。

我们再看整个的系统设备以及华为在世界当中做的贡献，全球14个研究所，我们在5G上累计投入，13年宣布超过6亿美金的建设，这是我们实践研发中努力的。2017年我们成为TOP1的专利申请，在这个领域也是全球第一。迄今为止，我们已经与全球TOP30运营商采取了5G方面的合作。我们谈到5G产业链，我们也是全球为数不多的能够提供5G解决方案，从芯片到整个的系统解决方案的提供商，少数的几家之一。我们能够提供5G手机端到端的解决方案。

5G手机的要求非常高，5倍的处理能力，功耗更高，一定要求最先进的芯片处理技术，以及整机面积散热能力的挑战，这是未来5G终端带来的限制。我们可以看到，今天我们已经具备了5G芯片的能力，包括5G的代码，包括5G更多的是移动通讯的处理技术，这方面我们具有得天独厚的优势，以及全新的散热技术，包括今天为5G已经储备了很多系统散热。作为荣耀本身来讲，也为未来的旗舰级解决方案提供了科技产品，V系列几款产品，未来都是走向5G的。

我们说Magic未来在5G道路上，将提供更多的把人工智能和5G结合的解决方案，这是荣耀充满了科技理想主义色彩的一款产品。这次我向行业宣布的科技理想主义产品荣耀Magic2，在5G时代，当高速的网络与人工智能的技术相结合的时候，发生的化学反应将会超出我们的想像。人工智能将会帮助我们改变生活中的各种事情，超乎我们的想像。很多我们原来认为非常非常困难的事情，在5G的时代和人工智能时代都可以找到答案，比如说5G的时代社会问题，大家可以通过虚拟现实提醒你，帮助我们有困难的人有了他自己的眼睛。这都是未来的5G和人工智能时代可以帮助我们很好的解决的社会问题。

5G的时代、虚拟世界会发生的更加自然，我们很有幸作为大产业、大时代的推动者。当我们把标准和基站系统以及终端的解决方案做得更加完善的时候，就可以带动手机的生产制造设计商，以及周边的各种供应商把十万亿美金级别的产业建设起来。这个时代已经离我们非常非常近了，我们将与产业一起合作，在5G时代，把更美好的世界带给大家。谢谢。