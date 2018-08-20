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联想重夺PC老大杨元庆称手机主攻两大战场

联想重夺PC老大杨元庆称手机主攻两大战场
2018年08月20日 02:00 证券日报
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　　■本报记者 贾 丽 

　　时隔一年，联想再次夺回全球PC第一的宝座。

　　近日，联想集团（下称联想）公布了第一季度财报显示，其营收增长19%，达到了119亿美元，创历史同期新高。

　　日前，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，目前联想在全球PC市场重新回到第一位置。他坦言，“联想一度经历了弯道减速，现在已经开始全速前进。尽管有压力、有阻力，但我们怀着破釜沉舟的决心，加速动力更强。”他透露，联想的短期目标是“回到历史的最高点”。

　　联想移动换帅后，其业务走向也备受关注。对此，杨元庆接受《证券日报》记者采访时称：“联想目前在手机领域还不会急于开拓新市场，而是专注盈利的改善。联想手机将在中国和印度采取双品牌组合、线上线下结合的策略。”

　　联想最新公布的财报显示，其在报告期内实现营收119亿美元，税前利润为1.13亿美元，同比增1.82亿美元。公司方面认为，营收的增长主要受益于公司“三波战略”推进、企业转型加速等因素。 

　　“三波战略”的第一波即PCSD业务。联想第一财季PC全球出货量增长10.5%，营收增长19%，达到83.08亿美元。杨元庆认为，PC业务的量额齐升主要得益于联想持续推动的产品向高端化转型战略。

　　市场调研机构Gartner最新的报告显示，联想在如今的PC全球市场份额达到了21.9%，市场份额重回全球首位。

　　在过去一年里，联想遭遇了危机。数据显示，2017年全球笔记本出货量达1.647亿台，联想占据20.2%的份额，从第二季度开始，联想被惠普赶超失去了全球PC出货量第一的宝座。而如今，联想再次夺回PC老大的地位。

　　值得注意的是，此次联想重回第一，其商用PC业务贡献较大。数据显示，联想商用PC出货量占PC总出货量的63%。

　　并购一直是联想扩大市场份额的重要手段之一。去年11月份，联想收购了富士通的PC业务。虽然富士通的部分业绩此次纳入了联想的一季报，但杨元庆认为联想这次PC的增长不是因为富士通的业绩并入报表，如果不计入富士通的影响，联想的PC营收增幅超过12%。

　　“富士通目前PC的利润率要比联想低，但是我们相信两家的协同能力。”杨元庆表示，他相信PC的全球回暖仍会持续。

　　如今的消费电子业已经发生翻天覆地的变化，显然联想原本的两大支柱业务：PC和手机，已不能满足这个快速发展的互联网时代。

　　杨元庆也意识到这个问题，他表示，联想将加快向新业务领域转型，未来加强在网络设备、存储设备方面的能力。

　　去年，联想正式启动AI战略转型。据悉，为了加快战略转型的速度，联想成立了一个孵化团队，以推动AR/VR/智能家居与物联网产品快速投放市场。

　　而在中国手机市场，联想也欲借5G收复失地。杨元庆透露，联想5G模块将会在2019年初推向市场。

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