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只会埋头傻干活 就算机器人都要被时代淘汰了

只会埋头傻干活 就算机器人都要被时代淘汰了
2018年08月20日 00:36 每日经济新闻
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　　每经记者 张虹蕾    每经编辑 文多    

　　全球机器人市场正成为各路资本和企业“抢滩”的风口。按照在8月15日~19日举办的2018世界机器人大会公布数据，2018年，全球机器人市场规模将达到298.2亿美元。

　　在这块巨大的蛋糕中，中国机器人市场2018年规模预计达到87.4亿美元，占据了超过三分之一的市场。但《每日经济新闻》记者注意到，机器人专利较少、本土品牌占据市场份额不高等问题，仍然是国产机器人不可忽视的问题。

　　在今年，“人机协作”成为业界人士口中的高频词。“因为技术的突破和技术的发展，使得机器人进入2.0时代。”在新松机器人自动化股份有限公司创始人、总裁曲道奎看来，机器人的衡量标准，在由过去的机器设备指标变成“自主决策”等能力。

　　全球最大机器人市场的喜与忧

　　中国电子学会组织相关专家及研究人员共同编制的“中国机器人产业发展报告（2018年）”显示，2018年，全球机器人市场规模预计达298.2亿美元，2013~2018年的平均增长率约为15.1%。其中，工业机器人预计为168.2亿美元，服务机器人预计为92.5亿美元，特种机器人预计为37.5亿美元。

　　2018年，中国机器人市场规模预计达87.4亿美元，2013~2018年的平均增长率达29.7%。其中，工业机器人预计62.3亿美元，服务机器人预计18.4亿美元，特种机器人预计6.7亿美元。

　　曲道奎提到，中国从2013年开始成为全球最大的机器人市场，2017年又创造历史双新高：市场容量超过14万台、平均增速接近60%。而麦肯锡全球资深董事合伙人Karel Eloot更是认为，中国与日本、德国等相比，在机器人的使用密度方面还有较大的提升潜力。

　　在庞大的市场需求下，各国对机器人都颇为重视，美国提出“机器人发展路线图”、日本提出“机器人革命”战略。

　　“目前根据不同的发展战略，各国的发展路径有所不同，竞争也十分激烈。”美国机器人工业协会主席Jeff Burnstein在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。那么，目前中国本土机器人的发展情况如何？曲道奎提到，对比去年中国本土机器人和国外机器人的占比情况可以发现，本土品牌在坐标机器人和并联机器人方面占据了主要的优势，但SCARA机器人和多关节机器人实际上还是外资品牌占到主导地位，几乎占据超过80%的市场。

　　此外，Karel Eloot称：目前中国仅持有不到1%的工业机器人专利，占据较多低端市场份额。800多家机器人公司中，大多做系统集成缺乏产品原型，需要直面上述挑战才能爬上价值链上游。

　　“人机协作”为现阶段关键词

　　还有很多“短板”尚需追赶的中国机器人产业，正与全球共同经历这一个重要变迁，本土机器人能否抓住新机遇？

　　“因为技术的突破和技术的发展，使得机器人进入2.0时代。”在曲道奎看来，眼下，机器人在技术上已经实现深度融合。其中重要标志是机器人的标准判定元素，由过去机器设备范围内的速度、精度、负载和可靠性等衡量指标，变成了如今自主的决策能力、运动能力、操作能力和交互能力，这意味着“人机协作机器人”迎来更多的机遇。

　　曲道奎以工业机器人为例进一步解释称，此前机器人主要的技术构成是机械、电子、软件和控制，而现在机器人和大数据、AI、IOT，包括云计算已经完全融合，新一代机器人实际上已经形成了新生态系统，也正是基于技术的突破和变化，下一步机器人才会有更高的性能、功能、智能和更广阔的发展空间。

　　在“中国机器人产业发展报告（2018年）”中就“人机协作”举了几个例子，比如，瑞士ABB的双臂人机协作机器人可与工人一起协同工作，在感知到人的触碰后，会立刻放慢速度，最终停止运动。德国库卡（KUKA）的协作机器人LBR iiwa可以每秒10毫米或50毫米的速度抵近物体，并在遇到阻碍后立刻停止运动。

　　Jeff Burnstein称，最近几年，机器人中最大的机会就是协作机器人。2017年底，美国协作机器人数量为6000多台，2020年底可能超过40000台。欧洲机器人协会副主席、库卡机器人有限公司德国总部研发负责人Rainer Bischoff则提到，目前关注的首先是互动式技术，包括人机互动、人机协作。

　　“据统计，协作机器人大概可以在2021年达到20亿美元的市场价值，而且每年市场的增长可以达到60%。”优傲机器人创始人兼首席技术官Esben Ostergaard则用这样一组数据揭示人机协作机器人市场容量。

　　“我们希望做出真有用的机器人，不希望机器人是一个噱头，或者是一个‘黑科技’，应该切实在我们身边提供服务。”猎豹移动科技有限公司首席执行官傅盛给出的机器人公式，是“AI+软件+应用+服务=机器人”。

　　安全性是“人机协作”的一大保障。曲道奎提到，过去的机器人安全性保障较弱，机器人和劳动者必须分离，而随着人机协作和共融，安全也成为协作机器人能否走向市场的重要因素。另一方面，眼下机器人已成为IOT（物联网）产品，网络安全也十分重要。

　　对于2.0时代，Karel Eloot则提到，协作机器人进一步发展也要关注到生产线的改造，“如果生产线不改造的话，用机器人来替代人工太昂贵了，因为机器人可能只用20%的能力”。

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