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双面“钢铁侠”马斯克的至暗时刻

双面“钢铁侠”马斯克的至暗时刻
2018年08月20日 00:03 新浪科技综合
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马斯克马斯克

　　本文来自 北京商报

　　空头的逼迫、私有化的压力，被双重折磨的马斯克，近日终于释放了内心的脆弱。在上周五《纽约时报》的报道中，马斯克“声泪俱下”地讲述了自己每周工作120个小时的高强度生活，他还对推特“私有化”引发董事会质问进行了澄清。不过，华尔街一向不相信眼泪，特斯拉反而股价大跌，马斯克的辛酸时刻可能还要持续。

　　“整夜都是，没有朋友，什么都没有”，缺少社交生活，以及依靠安比恩来帮助睡眠，这位世人眼中的“钢铁侠”显示出了不同于平常的一面，“最近一段时间并不是很好，我的朋友经常跟我说他们很担心我。”在接受《纽约时报》采访时，马斯克时哭时笑，认为特斯拉已经度过了最危险的时刻，但属于自己的折磨才刚刚开始。

　　《财富》杂志的“2013年度商业人物”榜单中，马斯克荣登榜首。去年底，马斯克位列《彭博商业周刊》2017年度全球50大最具影响力人物榜单第43位。诸多荣誉和光环加持下，这位硅谷野心最大的企业家之一，总是一副勇敢又潇洒的样子，对于外界的指责和唱衰置之不理，享受着聚光灯下奋斗的喜悦。

　　与众多创业者一样，马斯克的自述也是一部“奋斗鸡汤”。今年6月28日，马斯克依然24小时连轴转，监督Model 3的生产，这是他日常化的一天，也是他47岁的生日。马斯克表示自2001年来，从未休过一周以上的假期，2001年的休息是因为去南非得了疟疾。

　　作为电影《钢铁侠》故事的蓝本，马斯克目前身兼特斯拉董事长和CEO职位，还是创新火箭制造公司Space X的主席和CEO，并且创办了其他两家公司，这是他沉重工作负担的来源。“显而易见，马斯克不能再同时经营四家公司。”圣塔克拉拉大学研究企业治理的副教授斯蒂芬·戴蒙德说，“特斯拉需要而且理应拥有全身心投入的CEO。

　　特斯拉董事会也有同样的担忧，一直在寻觅替马斯克分担部分工作的人选。公司方面声称曾与Facebook COO谢丽尔·桑德伯格接触。但强硬的马斯克在与日俱增的压力下却并不打算放弃，“如果能找到一个人比我做得更好，请让我知道。有人可以做得更好吗？如果有的话他们现在立刻就可以接手”。

　　除负担沉重外，马斯克的“特立独行”也让特斯拉董事会头疼。特斯拉私有化这一重磅消息就是在董事会未知的情况下发出来的，独立董事安东尼奥·格莱西亚斯随后联系了马斯克，他也做出妥协，在与董事会讨论之前将不会发推特谈论私有化事宜。

　　不过，以数字和理性闻名的华尔街并不接受马斯克的真情流露和拼搏痛苦，反而更看重他作为管理者的隐患，以及监管压力越来越大的现实。特斯拉股价以大跌作为回应，采访发布后一天内，跌幅最大达到9.5%，十多天内，特斯拉的股价累计下跌了19%。此前特斯拉财报、沙特主权基金持股和马斯克发布私有化推特所带来的涨幅，几乎尽数回吐。

　　北京商报记者 陶凤 实习记者 汤艺甜

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