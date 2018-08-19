新华时评：发展机器人产业 还须“内外兼修”

新华社北京8月19日电 题：发展机器人产业还须“内外兼修”

可爱体贴的服务机器人、身手敏捷的工业机器人……2018世界机器人大会日前在北京亦庄举行。越来越多的人接触与使用机器人，就会不禁感叹：“机器人时代已经来临”。

近年来，全球机器人产业年均增长速度始终保持在15%以上，2017年全球机器人产业规模已超过250亿美元，预计2018年将达到近300亿美元。作为科技变革的重要领域之一，机器人对人类社会的生产模式和生活方式将产生深刻影响。

当今世界，人口和社会结构正在发生变化，经济发展需要新的增长点，机器人领域提供了前所未有的发展潜能，不少国家、投资者和富有想象力的人才都希望在这一领域大显身手。

我国机器人产业发展迅速，2017年工业机器人生产超过13万台，较上年增长68.1%，如今已成为全球最大的工业机器人市场。然而，我们在关键技术、基础算法、核心设备、专业人才等方面还存在短板，面临技术挑战，亟待弥补不足。

发展机器人产业，我们一方面要依靠自身力量，练好内功，不断提升技术水平；另一方面，要瞄准国际市场，进一步扩大开放。中国拥有大市场、众多的合作机遇，在开放环境下推动机器人产业发展大有可为。

发展机器人产业，除了“开门迎客”更需“潜心造车”。例如，加强基础研究，营造风清气正的科研环境；充分发挥市场配置资源的决定性作用，创造公平竞争的市场环境，多下“苦功夫、真功夫”，真正突破核心技术、掌握产业发展主动权。