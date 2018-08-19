新飞电器拟8月28日复工：新高管由“新飞+康佳”组成

来源：河南商报

河南商报记者 杨桂芳

在确定康佳接手后，新飞电器即将复工的消息终于传出。

河南商报记者从康佳处获悉，新飞电器拟于8月28日恢复生产，届时高管团队会亮相。

消息

新飞拟于月底复工 高层管理班子已经确定

6月29日，河南新飞电器有限公司、河南新飞家电有限公司、河南新飞制冷器具有限公司（简称“新飞电器”）被康佳以4.55亿元人民币的价格竞得。

这一消息在一个多月后又传出实锤：新飞电器拟于8月28日恢复生产。

另外，河南商报记者从内部人士处了解到，目前新飞电器高层管理班子已经确定，高管由原新飞电器管理班子和康佳管理人员共同组成，中层人员基本确定，另外在本年度将招募800名工人恢复生产，明年将会在人员上进一步扩张。

河南商报记者查询得知，在8月3日，新飞电器已经完成变更。以河南新飞电器有限公司为例，投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）一项已经变更为安徽康佳电器科技有限公司；负责人变更为张中俊；高级管理人员备案（董事、监事、经理等）变更为吕剑、胡文斌、谢顺兴、孟宏刚、张中俊、刘斌。其中，工商信息显示，变更后，吕剑为董事兼总经理，张中俊为董事长。

河南商报记者了解到，张中俊为康佳白电事业部总经理，吕剑为康佳多媒体事业部总经理，刘斌为康佳白电销售部总经理。

进展

新飞混乱的品牌问题有了解决方案

另外值得关注的是，如何解决新飞混乱的品牌问题，最近也有了方案。

8月8日，新乡市人民政府办公室印发《“新飞”商标管理办法（试行）》（简称《办法》），对于混乱的“新飞”小家电品牌进行明确。

《办法》提到，“新飞”商标仅授权新乡市智能家电专业园内注册并在园区内生产的企业许可使用。由新乡投资集团负责,积极争取新乡区域外所有授权许可使用“新飞”商标的企业入驻新乡市智能家电专业园。2018年年底前要求全部回迁,不能回迁的应当说明理由,报市政府商标管理小组组织一事一议;无正当理由不回迁的,全部终止其商标使用权。凡是新申请使用“新飞”商标的企业必须由市商标管理小组组织统一考核后由河南新飞投资有限公司予以授权。被授权许可使用“新飞”商标的企业,不得以任何形式再对外授权。

据业内人士解释，这一《办法》将使“新飞”商标归拢更为明确，另外，之前“新飞”商标授权合约大多于今年到期，重新归拢“新飞”商标使用权也不是特别复杂的问题。

从以上可以看出，新飞电器复工前的进展较为顺利，多为康佳接手后的程序性工作。

新飞电器在康佳的带领下，将有一个什么样的天地？

7月11日，在杭州千岛湖召开的康佳白电2018年战略峰会及洗衣机品鉴会上，刚履新康佳白电事业部总经理不久的张中俊在接受媒体采访时表示，在双品牌运作下能够快速实现规模提升，提升康佳白电在行业中的竞争力，集团希望白电产业利用新飞重组做大做强。

之前，就在7月5日举行的新乡市人民政府与康佳集团股份有限公司战略合作签约仪式上，康佳集团总裁周彬表示，康佳集团将坚定不移地做大做强新飞品牌，保证新飞公司及新飞品牌的延续传承，“康佳+新飞”将成为白色家电领域双品牌运营的又一成功案例。