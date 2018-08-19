谷歌研发开源协议 助听器有望原生支持Android系统

尽管现在iPhone已经几乎成为街机人手近乎一部，但这并不意味着你已经完全了解了iPhone和iOS，因为总有一些功能你从未打开和使用过——比如辅助功能。

iPhone拥有许多针对视力、听力、肢体与活动能力有障碍的人士的辅助功能，其中就包括了助听器功能。

全球听力损失有超过4.66亿人，而目前iPhone拥有自己的一套助听器标准，助听器厂商可以生产符合MFI标准的助听器，配合iPhone使用，目前已经有超过30个助听器品牌推出了近百款为iPhone设计的助听器产品。

相较于iPhone，Android一直没有原生的助听器支持，不过最近谷歌正在与丹麦公司GN Hearing合作，开发一种全新的协议，让Android系统更好地与助听器合作。

开发中的协议是开放式规范，允许有听力障碍的用户将他们的辅助设备连接到他们的手机，以获得更好的用户体验。新的协议旨在提供低延迟性能，同时尽可能降低手机和助听器的耗电。

谷歌已在其源网站上发布该规范，以便制造商可以开始构建与Android 9.0兼容的助听器产品。Google表示该协议将随着时间的推移而发展。