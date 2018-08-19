募资寒冬之下 这些投资机构选择“现金为王”

郑淯心 可杨

韩丹离开这场GPLP对接会一直跺脚，会议主办方说好要来的LP没有来，现场的LP她都曾接触过，“不给钱的主再谈也不可能”，她不知道晚上如何给老板打电话，想了想明天当面汇报吧。韩丹是一家知名投资机构的融资经理。

她对记者称，去年自己还帮公司融到几千万，今年一分钱都没有，太难了，她重复了多次“太难了”。

根据清科研究中心的统计数据，2018年上半年中国股权投资市场募资总额约3800亿，同比下降55.8%。

东方富海董事长陈玮称，入行创投19年，现在是最难时刻。其中一点就是募资难。不久之前，东方富海刚刚募完40亿，原来募资一般平均3个月，最长5个月，这次募资用了13个月。他对经济观察报记者说，中国的募资难不仅仅是做股权投资公司难，所有的企业特别是民营企业都存在募资难的问题，这在中国经济发展过程中可能是一个阶段性的问题。

当然，即便是募资寒冬，还是有诸多机构融到资，如深创投、高特佳、梅花创投、新东方教育文化产业基金等，除了这些名声在外的机构，也有如光大基金、光点基金、盈科资本、中创工信等细分行业基金拿到融资，这轮募资寒冬下，有子弹的机构才可以在价格低谷抢到好项目，这也意味着，机构洗牌期到来。

尽管目前募投管退都集中在少数几个合伙人身上，但募资开始变得日益专业化是公认的趋势。

募资战役

韩丹几乎认识市场上所有的LP，最起码都有名片或者微信。

募资这场战役从年初就开始。她向去年给过钱的LP讲述今年的储备项目，LP都委婉地说“再看看”，言下之意就是拒绝。

她给记者看了与LP的微信聊天记录，她在大段讲述自己基金的优势时，有人甚至回复几个字，或者不回复。

韩丹说摸了大半年，发现很多LP也没钱，其中不乏有名的母基金。其中有一位上市公司董事长，质押率已在90%以上，股价跌跌不休下，自己的钱都用于周转和补仓，已经无暇顾及股权投资。

实控人及大股东因股权质押最终导致被平仓，正在成为上半年A股市场关键词。上市公司不断出现大股东有被平仓风险的公告。一位上市公司董秘对记者称，大股东忙着找钱缓解质押压力，这几乎是他生活的重心。

韩丹是从第三方财富管理公司跳到这家投资机构，她手中积攒了大量高净值客户，朋友圈都是中小企业家、私营矿主、房地产商、上市公司高等，看着微信加满的五千人，募不到资的焦虑让她又多喝了两杯。

陈玮向记者解释了募资难的原因，他说，第一个原因是中国目前的LP的结构主要还是民营企业和个人，这轮经济下滑对他们影响很大，这些人资金紧张。第二是资本市场的现况是退出比较困难，收益率在降低。换句话说，很多LP可能几年前投的资金，到现在本金还没有收回来或者收益率很低，大家觉得这个行业不足以吸引民间的LP。第三个是中国目前还没有形成真正的LP市场，特别是机构的长线LP市场，所以这也是造成募资难的一个主要的原因。

IPO的减速同样也是排名靠前的影响因素之一。2018上半年共118家企业上会，远低于2017年同期275家，通过率维持在不到50%的低水平，不时出现高否决率。2018年1月23日，发审委否决了7家过会公司中的6家，创下单日最高否决记录。这让投资机构的退出变得困难。

他进一步解释，当然第三个原因实际上套着一个客观环境，就是中国机构LP，特别是以银行、保险公司或者国有企业、政府为主的这种主力军，还没有在政策上得到真正的鼓励，还没有开始大面积进入这个行业。所以这个行业这样的一个特点，由于LP的散户化，或者LP的过于民营化，让基金的投资期限很短，就是造成了GP在投资上的策略相对短视，所以这个可能对国家的和民营企业的发展的自主创新，看长线的这样一个机制没有得到一个有效的发挥。

光点资本合伙人柴培章对记者称，资管新规导致银行的资金无法进入股权投资市场，政府去杠杆导致政府引导基金大幅度缩水及出资困难，民营企业效益降低从而影响传统高净值人群的投资意愿三重因素。

资管新规中提到消除多层嵌套和通道业务，对产品分级进行了严格限制，明确了四种不能分级的情形，严格限制杠杆率，并同时禁止为优先级提供保本保收益的安排。这对大部分私募而言，选择银行托管、券商PB是成本更低的选择。另外，净值化产品如何宣传，尤其是股权类和其他类私募基金否能有预期收益率，还存在一定的疑问，这些将对资金募集产生一定的影响。

整个金融行业，最有钱的主体当属银行。无论是拥有相关背景的GP直接从银行募资，或者LP从银行募资配置到GP，或者通过相关产品组合依托银行销售，在政策强监管、重调控之下，都已基本堵死。

已成功发行了两只10亿规模基金，并完成了首期募集的盈科资本高级合伙人李兵称，市场的负面信息太多比如说P 2 P暴雷、私募备案难等对高净值客户投股权也有信心上的影响。

怎么募、向谁募

在此轮募资中，光点资本合伙人符正更重视高净值人群的力量。目前光点资本的存续期为八年，他称国际股权基金的存续期一般为10年，国内的高净值LP能够接受这么长的存续期，这件事在五年前是不存在的。

除了政府引导基金，符正发现今年的LP也有年轻化的趋势，80、90后的人群，越来越倾向依赖专业的投资基金，配置股权资产。这些人大多是中小企业老板、家族基金、富二代等，他们对资金的掌控权越来越大。

专注于科技消费、文旅娱乐等新经济产业投资机会的光华基金，这期LP不乏政府产业基金、知名上市公司等，光华基金董事长林战同时是浙商总会影视文化娱乐委员会主席，并曾在相关部门及中央媒体单位长期负责产业规划及政策研究，这也是他能拿到战略性资金的重要原因。他对记者称，LP会投认可的GP，认可不是一天两天能够建立起来的，LP会对基金管理人有长期的观察，就像GP考察项目一样严格，对管理人、团队、投资策略方法、项目都有高要求。

陈玮希望社保基金、养老基金、保险资金等长线资金入场股权投资的资金池，因为这是长线的钱，可以忍受更长的投资期和退出期，同时要求回报率相对稳定，可以更好促进市场发展。

李兵对记者称，有些LP资金是投机的，他们有钱也不敢拿，所以在募资过程中，辨别LP的钱也很重要。最需要的先想清楚在整体资金池中，如何去配比LP、优化这种资金结构。比如说第三方财富公司的钱比较充裕，但如果全部用第三方的钱，一是募资成本高，二是快钱对项目不利。

当被问到平均多长时间或者接触几次才会谈成一个LP，李兵称不太确定，有很快的、也有周期比较长的，主要是看双方是否契合。

中国创投融资部副总经理岳光华对记者称，募资还是要看项目，项目好就相对容易募到资金，对GP能力的考核越来越高。

下一个机会

募资难也带来了机会。

进入到五六月份时，天图投资CEO冯卫东发现市场上有些拿到钱的创业公司，付出的代价是比最初提出的估值折让30%，近期可能更多，抢得比较厉害的一口价的头部项目依然存在，但相比较之下有所减少。“寒冬对整个创业来说其实是好事。”冯卫东说，当资金紧缺，跟风创业的也就少了，资本会更谨慎地考察商业模式和团队，整个创业的效率也将会提高。天图投资在七月底完成了50亿人民币PE基金的募资。

在新东方教育科技集团董事长俞敏洪看来，这个时期抓住机会主要靠两点：个人的敏感性和资源。“在资源中最重要的就是资金。”俞敏洪坦言，新东方过去一直在教育领域进行投资，希望借助教育领域的生态圈和产业链，改变中国的教育模式和教育方法。但新东方的资金和力量是不够的，必须让更多的人参与到对教育领域的发展和投入上，于是就有了现在的新东方教育文化产业基金。

近期，新东方教育文化产业基金完成首期人民币基金规模为15亿。出资人包括中信信托、中国工商银行、张家港产业资本中心、诺亚财富、前程无忧、尚德教育、高顿财经等机构和企业。

梅花创投今年在四个月时间内募资到了规模为5亿人民币的梅花成长一期基金，LP有母基金、高净值个人，主要投A轮以后的项目。吴世春对记者表示，募资寒冬下，对投资也有影响，他对项目的现金流、竞争力等要求更高，如果企业的现金流撑不过15个月就很危险。同时他也称，这也是个去泡沫的阶段，在这个阶段去投资真正优质的标的是比较划算的，会给机构带来一轮新的发展机会。

陈玮对记者称，募资难肯定是这个行业发展近几年的一个长期的态势，但现在资产价格下跌，现在市场机构少了、争项目的人少了，好项目慢慢也浮现出来了，而且一级市场的价格也在下跌。从这个角度上讲，更应该加大投资。“从我们的既往经验来看，每次在股市特别好的时候，做的投资可能获得的收益都没有太好，在股市特别低迷的时候，做的投资，最后都获得了一个相对好的回报。”

新东方计划于9月开始着手成立平行美元基金，第一期美元基金整体规模预计与人民币基金体量相当，投资策略方向基本一致，仍然聚焦中国市场，也会承载海外优秀项目的投资事务。此外，新东方也在规划PE并购基金，主要考虑整合教育垂直领域的持续性机会。

在新的募资环境下，尽管目前募投管退都集中在少数几个合伙人身上，但多位采访对象提到募资专业化的趋势，设立专门的募资团队，让募资和投资分开，会让投资机构更专业地成长。