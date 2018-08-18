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吉利与马来西亚的宝腾签署技术协议

吉利与马来西亚的宝腾签署技术协议
2018年08月18日 19:19 新浪财经
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　　新浪美股讯 据彭博18日报道，浙江吉利控股集团将把其汽车技术输出给合作伙伴宝腾控股，以帮助马来西亚在全球扩大其国家汽车品牌，包括打进中国。吉利是沃尔沃汽车的所有者。

　　据以电子邮件发布的公司声明，浙江吉利周六与宝腾签署了框架协议，使其能够使用吉利汽车旗下部门开发的核心技术平台和新能源技术。马来西亚总理马哈蒂尔正在访问中国，也出席了在浙江吉利位于杭州总部的签约仪式。

　　提升这家马来西亚公司的市场地位符合李书福的愿景，也就是打造一个能与丰田汽车和大众汽车匹敌的对手。浙江吉利去年6月签署最终协议，从DRB-Hicom Bhd手中收购了49.9%的宝腾股份和51%的路特斯汽车（Lotus Cars）股份。

　　吉利集团于2010年收购了沃尔沃，并花费了110多亿美元来实现其工厂的现代化，并帮助扭转这个瑞典品牌。2月，李书福成为德国豪华车制造商戴姆勒的最大股东，持股比例接近10%。

　　知情人士本月表示，这家中国公司也考虑至少投资 15亿英镑（19亿美元）重振路特斯品牌。声明称，今年第四季度，宝腾将推出首款联合开发的SUV，以巩固其在马来西亚市场和东盟地区的地位。

 

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