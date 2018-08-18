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马斯克：三年可制造出2.5万美元的平价特斯拉汽车

马斯克：三年可制造出2.5万美元的平价特斯拉汽车
2018年08月18日 13:59 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月18日下午消息，特斯拉的Model 3真可谓承诺了非常长一段时间的量产型平价长途电动汽车，其最早被提及的时间可以追溯到2016年公司首席执行官埃隆·马斯克发布“秘密总体计划”那一刻。

　　最近他又开始嚷嚷特斯拉打算在未来进一步深入市场，推出更小更平价的汽车。他说，特斯拉可以在“三年内”制造出2.5万美元的电动汽车。

　　采访中，当被问及特斯拉是否有打算为市场引入一款比Model 3更低价的电动车时，马斯克回答说：

　　“最终我们打算推出一款售价2.5万美元左右的汽车，这是我们的目标，如果我们加把劲的话，可能会在三年内实现。”

　　马斯克之前也曾偶尔提到过这样的平价汽车，不过并未提及价格或时间表。

　　他还提道，特斯拉正在开发一种小型车辆，跟宝马的系列1或梅赛德斯奔驰的GLA系列相似，外形像SUV但结构更紧凑。但是这一系列车辆的价格不会太“亲民”。

　　尽管听上去真的像是特斯拉的计划之一，马斯克明确指出目前公司的首要任务是在接下来的几年内先完成Model Y、特斯拉皮卡、特斯拉卡车和下一代跑车的交付。

　　不过这些新车的生产预期会加快，因为马斯克表示他们打算首次向市场同时推出多款汽车。(图尔)

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