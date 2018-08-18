国家市场监管总局对问题疫苗案件相关工作人员问责

新华社北京8月18日电（记者赵文君）国家市场监管总局18日发布通知称，吉林长春长生公司问题疫苗案件暴露出原国家食品药品监督管理总局、国家药品监督管理局相关工作人员监管不到位、监督指导不力、审查把关不严、失察失责等诸多漏洞。经国家市场监管总局党组会议研究决定，对问题疫苗案件相关工作人员问责：
对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司司长、食品药品审核查验中心主任丁建华予以免职；
对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司副司长董润生予以免职；
对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司副司长孙京林（2014年11月至2017年4月任原国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心副主任）予以免职；
对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司特殊药品监管处处长叶国庆予以免职；
对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司特殊药品监管处调研员郭秀侠予以免职；
对中国食品药品检定研究院副院长王佑春予以免职；
责成中国食品药品检定研究院（原国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心）院长（主任）李波做出深刻检查。
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