通用前董事长：为特斯拉利益着想 马斯克应该辞职

新浪科技讯 北京时间8月18日午间消息，通用汽车前副董事长鲍勃·卢茨（Bob Lutz）周五说，为了特斯拉的利益着想，埃隆·马斯克应该辞职。

“鉴于他最近的表现，我实在想不出有哪个公司投资者或公司的独立董事成员会希望马斯克继续担任特斯拉的首席执行官。”卢茨说。

《纽约时报》周五发布了对马斯克的专访。采访中，马斯克提到过去一年尤其“煎熬”，是他职业生涯中“最困难痛苦”的一年。采访之前的数月来，马斯克行为极不稳定。尤其最近，他又在Twitter上宣称有意以每股420美元价格将特斯拉私有化，并且还说“资金已经到位”，结果引来美国证券交易委员会（SEC）的调查。

马斯克7月份的时候还在Twitter上称一名帮助解救了泰国少年足球队的英国洞穴潜水员为“恋童癖者”。在特斯拉五月份召开的第一季度电话财报会议上，马斯克打断分析师托尼·萨克纳吉（Toni Sacconaghi）的提问，斥责他的问题“无聊又愚蠢”。马斯克后来均为自己的言论向萨克纳吉和英国潜水员做了道歉。

“埃隆他太累了，他已经疲惫不堪。很明显，他存在一些情绪问题。他在进行自我治疗。他已经表现出一些令人不安的迹象，情绪极易波动且很不稳定，”卢茨说，“我觉得这个节骨眼上对特斯拉来说较为正确的解决方案是让马斯克远离公司的日常运营。”

卢茨在汽车行业经验丰富，曾经在宝马、克莱斯勒和福特均担任过要职。过去，他一直竭力批评特斯拉。去年11月份，他说特斯拉“行将倒闭”。虽然这一次他并没有提出过多批评，他仍提出了一些同样的问题，认为特斯拉正流着血试图盈利，并且“很有可能会在未来重返资本市场寻求更多资金”。

“根据我的个人判断，董事会应该采取行动，寻找一名新的首席执行官。不是说要罢免埃隆——他仍可以作为公司有远见卓识的人，成为公司名义上的负责人，给予他成立公司应有的荣誉和尊重。”卢茨说，“但是公司需要专业的管理，尤其是现在。”

纽约大学斯特恩商学院副教授J.P.伊格斯（J.P. Eggers）对此表示同意。他说，马斯克可以把他的时间放在其他很多事情上，完全没必要执着于Model 3的产量目标。

“这样的情形我们其实早已司空见惯……创业公司创始人或者这些公司的早期领导者，他们真心想要做的是实现愿景、实现增长，建立公司声誉。但是真正到了执行的时候，他们往往并非是最适合的那个人。”伊格斯教授说。他还表示，对特斯拉和其股价来说比较好的选择是让马斯克退出首席执行官一职，但是至于马斯克是否愿意留在公司担任次要职位则很难说。(图尔)