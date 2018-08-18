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说唱歌手称马斯克发推时吸食药物 曾留居马斯克家

说唱歌手称马斯克发推时吸食药物 曾留居马斯克家
2018年08月18日 11:43 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月18日午间消息，最近2周以来，特斯拉消息不断。近日，社交媒体上又爆出一则与之有关的消息。这次的主角是说唱歌手阿兹丽娅·班克斯（Azealia Banks）和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克。

　　地点在马斯克的洛杉矶家中，时间为8月10日周五。发生的事情极具争议。

　　三天前，马斯克刚在Twitter上发布私有化特斯拉的消息。这时候，班克斯在拥有60多万粉丝的Instagram上发帖子称她曾在马斯克家中现实体验了一番电影《逃出绝命镇》的情节。接着，她还给出了一个爆炸性信息。

　　她写道：“一整个周末我都在听着格雷姆斯（马斯克女友）娇嗔自己的男友竟蠢到不知道在吸嗨的时候不要刷Twitter。”

　　周四，在接受《纽约时报》采访时，马斯克曾被问及在发布市场动态的推文时是否受到药物影响，“完全没有。”当时他回答说。

　　随后还有一个问题就是，这俩人是否真见过面。

　　周一的采访中，班克斯表示在马斯克发布特斯拉私有化的消息后，她“看到他在厨房对着投资者低声下气”，又说，“他情绪紧张满脸通红。”同一天，马斯克向其他媒体表示，他从未见过班克斯女士或“以任何方式与她有过交流”。

　　但那天周五早上马斯克健身出来后，俩人确实互相见到了对方。

　　熟悉这件事的人透露，受格雷姆斯邀请，班克斯黎明时分来到马斯克家中。格雷姆斯的代表解释说，俩人在六月份曾宣布了一个合作计划，并计划在那个周末举行工作室会议。

　　但是计划存在一些误解，代表继续说，因为格雷姆斯和马斯克原本计划好了周末出城。当周五早上俩人准备离开时，马斯克和班克斯不期而遇。

　　“我周五早上是看到她了，大概就那么几秒的时间，在离我30英尺远的地方，她正离开房子，”马斯克在纽约时报的采访中说，“我刚刚健身完。她都不在听觉范围内。那时我也没认出她是谁，这应该是我唯一见到她的一次。”

　　两名知情人士说，在得知工作室会议和安排有冲突后，班克斯被邀请留住在马斯克的客房。她最后在周日离开，数小时后在Instagram上开始讲自己的故事。

　　她的帖子很快传播开来。她的叙述也出现在各大媒体版面。(图尔)

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