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360浏览器：中国为什么没有自主研发的浏览器内核？

360浏览器：中国为什么没有自主研发的浏览器内核？
2018年08月18日 10:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月18日上午消息，360公司17日发表题为《中国为什么没有自主研发的浏览器内核？》的文章，文章中写道：从0到1，从无到有，这是很多人理解的自主研发，按这个标准，国内确实没有自主研发的浏览器内核。

　　360认为，没有自主研发的浏览器内核主要有几个原因：国家发展晚，错过HTML4制定标准的时代；成本太高；以及今天Chromium和Firefox本就是一个开源项目，产品由社区驱动，从授权协议上，它们也鼓励基于已有的技术去做技术创新，而不是重复发明轮子。

　　以下为全文：

　　关于浏览器内核自主研发的事情，最近一直闹得沸沸扬扬，口水战很多，但作为国内用户量最大的360浏览器，我们希望能从实战的角度分析下这个事情。

　　什么是自主研发？很显然，从0到1，从无到有，这是很多人理解的自主研发，按这个标准，国内确实没有自主研发的浏览器内核。

　　为什么没有？

　　首先，审视我们的情况，我们国家发展晚，错过HTML4制定标准的时代，很多标准在99年以前就已经定下来，而浏览器又是一个特别需要大家遵守公开开放标准的一个产品，大家想入局，就得基于已有的技术和标准去做事情，在通迅行业的2G/3G标准也是这样，这是既定事实造成的第一个门槛。

　　其次，成本太高。以目前市场占有率最大的Chrome为例子，Google最多时候调动超过1000个硅谷的程序员集中力量去开发出Chromium内核的浏览，从2008年算，至今也花了10年。按湾区程序员25万美金年薪算，一年研发工资近3亿美金，10年就是30亿美金的研发成本。推广成本更是数倍于研发成本，也就是上百亿。一个浏览器代码接近2400万行，从项目规模来说，已经接近半个操作系统了。Web /Javascript 的标准发展了二十几年，有PB级别的Web文档数据和Javascript脚本被生产出来。Google、微软苹果作为行业先行者，能够制定规则已经是个无可避免的事实，而国内，没有同等实力的公司有这样的资源，可以投入30亿美金去做自主研发，花上百亿美金去推广。

　　此外，今天Chromium和Firefox本就是一个开源项目，产品由社区驱动，从授权协议上，它们也鼓励基于已有的技术去做技术创新，而不是重复发明轮子。

　　基于开源项目遵守开源授权协议，遵守开放式标准去做一个浏览器并不可耻。即使强如Google，Chromium也基于大量开源项目，包括Webkit / Javascript v8 / Zlib / Openssl等等。没有这些开源项目，也不会有Chromium。一个封闭、强调私有标准的自主研发的浏览器，比一个开源，遵守开放式标准的浏览器更危险。从Microsoft Edge的浏览器可以看到，虽然Edge比IE性能更好，比Chrome更省电，Smooth Scroll技术简直吊打Chrome\Firefox\Safari，就算内置到Windows10的系统中去，但是代码不开放，接口不开放，不支持扩展，不兼容老网页等多个原因，导致强如微软都无法把它推起来。

　　从Chromium/Firefox的项目机制判断，一个开源授权协议就是一个项目的精神。靠开源方式做起来的项目是无法以闭源方式运作下去的，比起开源项目被美国人控制，更应该担心的是标准本身缺少话语权。毕竟浏览器的每行代码，都要受W3C协会，CABForum组织，RFC协议规范。引擎里每一行代码的逻辑，是要受对应的行业标准所约束。2014年的时候，国内浏览器做的跑分大战，就是在比拼谁对W3C的h5标准支持得最好。

　　以360为例，我们是W3C组织成员（https://www.w3.org/2013/01/china-host.html.en），也是CABForum组织（ https://cabforum.org/members）的管理成员之一。 360 Hackteam汇报Chromiium\IE\Edge浏览器内核 的0day漏洞。多次获得google / 微软 等公开的致谢。在国际标准制定上，像PKI证书体系的Baseline Requirement的标准制定，我们有1/5的投票权，面对用户需求的时候，我们能够因地制宜的扩展内核，修复漏洞，我们对产品的发展主动权、创新主动权都牢牢掌握在自己手中。面对闭源的IE内核 或者Flash插件，我们也能够以内存钩子、热补丁、第三方接口等方式做功能的扩展和功能增强。这一切都是建立在10年持续的开发和运营经验的结果上。

　　庞大的用户群体提炼出的需求创新，让我们拥有了创新的主动权，每周发布的版本能够迅速升级到全国4亿台电脑上，是我们的发展的主动权。可以说，就是用户帮我们争取了在国际上的话语权，让我们有能力去影响行业标准，从而惠及我们的用户。浏览器内核只是实现html标准的一个客户端。标准本身能被中国人影响，按照规则投票，比客户端本身更重要。

　　从内心讲，我们也很希望能够自主研发，但事实是，全球化的今天工程上并不要求产品必须是净室开发的流程，今天有能力实现关键核心技术自主可控的公司，如华为对4G\5G，360对浏览器，都是因为有了巨大的市场份额，基于市场分额折换回来的话语权和主动权。我们希望能够利用这种话语权和主动权，更好地服务用户，服务国产操作系统。

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