马斯克《纽约时报》专访引担忧 特斯拉股价暴跌9%

新浪科技讯 北京时间8月18日上午消息，特斯拉的股价周五在公司首席执行官埃隆·马斯克接受《纽约时报》采访后暴跌9%。马斯克在采访中表示正面临巨大情绪压力，承受着卖空者带来的“极度折磨”。

由于华尔街质疑马斯克领导特斯拉的能力，公司的股票出现两年来最大单日跌幅。投资者还担心有报道称监管机构正在向特斯拉董事施加压力要求提供更多细节以及马斯克与他们分享了多少信息。

马斯克上周一条Twitter消息震惊了市场，其中说他正考虑以每股420美元价格私有化特斯拉并且资金也已经到位。根据知情人士透露，SEC已经对此展开相关调查。

《纽约时报》的采访中提到了公司正在积极寻找二号执行官来分担马斯克的压力，后者近来一直在努力解决特斯拉关键产品Model 3轿车的产能问题，并因其在Twitter上的不稳定表现备受指责。

“过去一年是我职业生涯中最困难痛苦的一年，那实在糟糕透了。”马斯克在采访中说道，一个多小时的采访，他数次哽咽。

马斯克还表示自己目前没有计划放弃同时作为董事长和首席执行官的双重指责身份。他说，“那些卖空者拼命传播极有可能导致特斯拉毁灭的谣言，他们至少给我带来了好几个月的极度折磨。”

根据金融分析公司S3 Partners的数据，特斯拉有价值110亿的股票被卖空，成为美国卖空规模最大的公司。在Twitter上，马斯克也不时抱怨卖空者并奚落他们。

“如果你的计划是将公司私有化，远离公众和监管机构的视野，那么那些对他们的投资者负有信托责任的人必须对此种情况感到满意，而纽约时报的采访则令情况变得更糟。”JonesTrading的首席市场策略师麦克·欧罗克（Mike O’Rourke）说。

特斯拉单日的股价下跌使得公司市值瞬间蒸发50亿美元，但仍比通用汽车的510亿美元市值高出10亿美元。

随着公司大力增加Model 3的生产，一直亏损的特斯拉资金消耗十分巨大。特斯拉买方则指望马斯克能够大幅提高产量来实现长期盈利。

“每个人都对马斯克的采访做出了反应，采访中他看起来精疲力尽、十分沮丧。”Inverness Counsel的首席投资策略是蒂姆·格里斯基（Tim Ghriskey）说，“人们担心公司长期的实力，甚至还有可能担心马斯克不足以成为一个强有力的领导。”Inverness Counsel并未持有特斯拉股票。

瑞银（UBS）分析师在本周对Model 3的盈利能力提出了质疑。在一份报告中，他们指出特斯拉每售出一辆Model 3即亏损6000美元。(图尔)