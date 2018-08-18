新浪科技> 业界 > 正文

国家市场监督管理总局对问题疫苗案件相关人员问责

国家市场监督管理总局对问题疫苗案件相关人员问责
2018年08月18日 06:45 政府网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：国家市场监督管理总局

　　吉林长春长生公司问题疫苗案件暴露出原国家食品药品监督管理总局、国家药品监督管理局相关工作人员监管不到位、监督指导不力、审查把关不严、失察失责等诸多漏洞。2018年8月17日，经国家市场监督管理总局党组会议研究决定：

　　对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司司长、食品药品审核查验中心主任丁建华予以免职；

　　对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司副司长董润生予以免职；

　　对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司副司长孙京林（2014年11月至2017年4月任原国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心副主任）予以免职；

　　对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司特殊药品监管处处长叶国庆予以免职；

　　对原国家食品药品监督管理总局（国家药品监督管理局）药品化妆品监管司特殊药品监管处调研员郭秀侠予以免职；

　　对中国食品药品检定研究院副院长王佑春予以免职；

　　责成中国食品药品检定研究院（原国家食品药品监督管理总局医疗器械标准管理中心）院长（主任）李波做出深刻检查。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有