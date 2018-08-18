明年融资目标300亿 何小鹏以“快就是慢”回应对赌

明年融资目标300亿 何小鹏以“快就是慢”回应“对赌”

■本报记者 孙斌 于建平 广州报道

上阵亲兄弟，打仗父子兵。

上周，两个造车大佬的“赌约”营销迅速引爆汽车智造圈。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏与蔚来汽车李斌围绕“2018年底能否交付1万台”展开了颇有戏剧性的网上对话，双方甚至以互送当家产品G3和ES 8为“对赌”条件。听话听音，玩笑背后，何小鹏认为新车规模交付比产品发布的难度更大，他充分表达了强化品质和打造平台体系的重要性。

思考深度决定执行精度。8月15日，在广州城市坐标广州塔举行的小鹏汽车品牌日活动中，何小鹏与小鹏汽车联合创始人夏珩、副董事长兼总裁顾宏地共同宣布，小鹏G3将于年底量产并启动交付，并在四周年成立时机启动新一轮预售。顾宏地透露小鹏汽车计划在2019年底实现累计约300亿元的融资，两周前，小鹏汽车刚刚宣布完成B+轮融资，目前，小鹏汽车的估值已达250亿人民币。

“快就是慢”的核心阐释

何小鹏的普通话尽管有口音，但这位履历表上身具UC创始人与曾经的阿里移动事业群总裁、与阿里游戏董事长光环的互联网教父思路是非常清晰的。他向人展示了三个维度的思考。

首先，他解读了智能汽车究竟该怎样定义的话题。在多数具备互联网背景的人士眼中，从诺基亚的塞班键盘机到苹果智能机的过渡，实际点名的是一个用户体验优劣的核心问题。“你能说在苹果出现前，塞班没有用户体验，有，但没有形成战略重视。”而塞班与IOS的竞争结局放之智能汽车定义中，则引申出了共同的话题——“智能感配置+传统汽车≠智能汽车”，在何小鹏的实操认知中，真正的智能汽车一定不是在传统汽车上做简单叠加的配置加法，而“搭团队，打基础，做功能，拿数据，快迭代”在何小鹏看来才是当下小鹏汽车需要做和正在做的事。

这是何小鹏与李斌操作思路体现差异化之处，作为中国屈指可数的跨界产品经理之一，何小鹏更愿意强调自己的产品经理属性，他倾向产品积累的厚度，比如基于40公分的自动泊车场景的细化，20多路传感器对路面信息的采集效果，如果电动引擎不具备数字化引擎的实际体验加分，所有造车新势力的努力就更像无用功，究竟是小鹏带动海马代工能力、蔚来带动江淮提升经营利润，还是最终海马带小鹏，江淮带蔚来，在交付的压力前，造车新势力必须有人能够沉住气。这是何小鹏在10000台“赌约”前，更清醒的认知维度之二。

而仅有产品再定义、厚度积累并不足以支撑真正交付后的复杂局面。对此，夏珩补充说，销售出一部车，只是小鹏汽车与消费者连接的开始，小鹏汽车同时在布局全国的完全自营的销售和服务体系。据他提及，在2020年底前，小鹏汽车将在全国布局逾1000座超级充电站、10000个专用充电桩和100000个第三方合作接入充电桩。

当年何小鹏投身造车业时，雷军特地叮嘱其的“快就是慢”在这三个维度中目前得到了至少两个维度的核心展示。

融资是为储备弹药

在潜心于做好11月前的批量交付前，何小鹏与来自摩根大通的顾宏地还必须在第二条战线上做好长期抗战的准备。此前，顾宏地曾在阿里巴巴的IPO进程中发挥重要作用，并深度参与了小米、携程、百度、盛大集团等领军企业的资本融资、并购或企业重组交易。

两周前，小鹏汽车刚刚宣布完成B+轮融资，B1、B2轮前后总计融资额达62亿人民币，尽管创造了2018年造车新势力单轮融资记录，但这显然不足以让身处新势力头部企业之列的小鹏分心。

在B+轮融资中，小鹏的领投方为春华资本、晨星资本和何小鹏本人，这轮新引进的投资者为春华、高瓴资本与K11，仔细分析这几位战略投资者，春华资本是代表关注金融消费的私募，晨兴是小鹏的早期投资者，为老股东加持；而高瓴则代表了关注科技孵化的资本类型，K11背后的香港新世界则面向零售物业，钟鼎代表了物流资本，何小鹏本人的加码，更像是作为创始人的一种AII IN的态度。

顾宏地透露，小鹏汽车计划在2019年底实现累计约300亿元的融资。值得注意的是，顾宏地特别提及累积300亿目标中肯定不会都是股权融资，因为这对小鹏自身的稀释压力过大。据这位投资达人解释，未来的融资比例中，1/3将是股权融资；1/3是债务融资；1/3是另类资本比如基金的引入。

至于为什么将2019年的目标定这么高，顾宏地的解释是：“拓宽融资渠道，有利于增加公司的抗风险能力，不会因为资金压力在不适合的时候丧失先机。”

这句话放在当下的竞争环境下显然是有所指的，8月14日，蔚来汽车已正式向美国SEC递交了IPO申请招股书，成为首家提交招股书的造车新势力，招股书显示，蔚来汽车计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。对此，顾宏地近期曾对外表示：“我们一直密切关注着资本市场以及行业动态，包括留意友商蔚来的融资信息。”

上市前的预售练兵

备足兵马、粮草，最终是为了上阵打仗，对于这点，何小鹏、夏珩、顾宏地组成的铁三角是再清楚不过，所有的努力，都将在11月G3上市时见真章。

当下带给小鹏高管的有效信息是，几轮预售的反馈比想象中要好，据何小鹏透露：“在前几轮预售中，每次预售量都超过了2000台，在产品正式上市前，这增强了我们的信心。”

而在小鹏汽车四周年品牌日当晚，何小鹏也借此机会宣布，智能电动SUV小鹏G3将展开新一轮优惠预订，所有预订优惠信息都会在全新上线的小鹏汽车官网、App和微信公众号同步公布。据了解，小鹏汽车第三阶段的预定方案同样有两组可选择：支付10000元不可退定金的预定车主可享受4年或10万公里内免费充电、终身质保、优先交付和个性纪念标牌等四重特权，支付1000-10000元意向金的预定车主则享有意向金1.5倍抵扣实际购车款和终身质保两重特权。

小鹏汽车为此划定的时限为8月13日—9月15日，一个月内，小鹏将取得怎样的市场反馈，《华夏时报》将持续保持关注。