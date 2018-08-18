金主现身SpaceX背书 特斯拉私有化并非无解

■本报记者 翟亚男 北京报道

不管是为了打击眼前的空头，还是为了专注于长远发展，特斯拉掌门人马斯克铁了心要逃离股市这个是非之地，彻底将特斯拉私有化。不过，私有化需要的高达几百亿美元的资金从何而来？对于一直在财务上捉襟见肘的特斯拉来说，马斯克的迷之自信一时间引发各方质疑。

就在私有化消息宣布一周后，8月13日马斯克首度打破沉默，发布声明称，“近几周来一直在与沙特阿拉伯主权财富基金（PIF）的经理们进行谈判，希望为私有化所需的巨额交易融资”。与此同时，摩根士丹利的一份分析报告认为，马斯克创立的SpaceX公司或成为此次特斯拉私有化的潜在推手。由此看来，特斯拉私有化的概率大大提高。

PIF试探性入局

马斯克在声明中指出，PIF曾在2017年初第一次与他接触，想让特斯拉私有化，但直到最近PIF在公开市场上购买了特斯拉近5%的股份，成为特斯拉第八大股东后，才加快了谈判的步伐。此次购买特斯拉股份，PIF也是在摩根大通的帮助下获得了二级市场的头寸，方才得以持仓，可见其投资特斯拉的坚决性。

此后，PIF与特斯拉又于7月31日召开一次会议，关于推进私有化进程的问题，双方已基本达成一致。马斯克明确表示PIF将有能力并且愿意为特斯拉私有化提供资金，因为对方不希望有其他的决策者参与进来，并且急切地想促成交易，而接下来只是进程推动上的问题。这也是马斯克之所以在8月7日发布推特表示将特斯拉私有化并且“资金有保障”的原因。

“8月7日后，我继续与沙特基金的高层进行沟通。他表示支持继续进行财务和其他相关的尽职调查，以及其他为了获得批准所进行的内部审查程序。同时，基金高层询问了公司将如何私有化的更多细节，包括私有化的股份比例和监管要求。”马斯克表示。马斯克进一步表示，将继续与沙特主权基金进行讨论，并且也在与一些其他投资者进行讨论。“这是我一直以来计划要做的事情，因为我希望特斯拉能够继续建立一个广泛的投资者基础。在向独立董事会提出详细建议之前，完成这些讨论是必要的。”

此外，马斯克在公开信中澄清，私有化所需要的大多数资金将以股权融资的形式而非债务融资，这意味着与常规公司私有化时常用的杠杆收购结构不同。“我认为大幅增加特斯拉债务并非明智之举。”

在马斯克宣布以每股420美元的价格实现私有化时，有分析认为，如果按照每股420美元的价格，马斯克需要为此次私有化拿出近700亿美元的资金。对此，马斯克回应：这严重夸大了实际所需的资本。“每股420美元的价格只适用于选择获利套现的特斯拉投资者。我预估的结果是，大约将有三分之二的现有投资者将在私有化后继续持有特斯拉。”马斯克称。也就是说，收购的成本可能只需要200亿美元左右。

目前，关于特斯拉是否退市的最终决议，特斯拉董事会已成立专门委员会，并将和法律顾问一起进行适当的评估程序。如果董事会批准该计划，也必须获得所需的监管目标，并将该计划提交给特斯拉股东进行表决。

或向SpaceX借力

8月15日有外媒体报道，摩根士丹利的分析师在一份报告中表示，马斯克创立并担任CEO的美国太空探索技术公司（SpaceX），或成为他实现特斯拉私有化的潜在帮手。

专注于商业航天的SpaceX公司，目前在火箭和飞船的重复使用各方面已有很大的进展，有效降低了太空发射的成本，同特斯拉一样，这家公司目前的CEO也是马斯克，但与通过收购入主特斯拉不同的是，马斯克是SpaceX公司的创始人。在给客户的报告中，摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯阐述了SpaceX成为特斯拉私有化潜在帮手的两种方式：其一是为其私有化提供所需的资金，其二则是马斯克用其所持有的SpaceX股份进行融资。马斯克在透露考虑将特斯拉私有化的消息之后，就曾表示不会推动SpaceX与特斯拉合并，但亚当·乔纳斯在报告中表示，马斯克不会排除SpaceX作为资本战略伙伴为参与特斯拉的私有化。

另外，马斯克可能也会将其所持有的SpaceX股份抵押，为特斯拉的私有化筹集资金，亚当·乔纳斯在报告中就提道，马斯克目前持有54%的SpaceX公司股份，按最近一轮融资时的估值，这一部分股份价值超150亿美元，虽然目前还不清楚马斯克有多少SpaceX的股份可用于抵押贷款，但用其进行融资也是为特斯拉私有化提供资金的一种潜在方式。

值得注意的是，如果特斯拉想通过海外资金进行私有化，很可能必须得到美国CFIUS（美国外国投资委员会——负责审查外资投资是否影响国家安全的机构间委员会）的支持。特斯拉在许多国家设计、开发、制造和销售电动汽车和蓄能电池等，也为其他制造商提供电动汽车动力总成部件和系统。正是特斯拉背后的尖端技术以及它对美国国家安全的价值，可能会给沙特参与特斯拉私有化的计划带来麻烦。

8月1日，参议院与众议院通过了外国投资风险审查现代化法案（FIRRMA），这是一项旨在扩大美国外国投资委员会权限的新法案。在FIRRMA引入的新条款中，它把CFIUS的管辖权扩展到任何牵涉到美国“关键技术公司”或“关键基础设施公司”的非被动外国投资。在此之前，CFIUS的管辖范围仅限于可能导致美国业务受“外国控制”的交易。“对于沙特的投资将如何对待，这是一个悬而未决的问题。安全审查基本着眼于外国人士可能构成的威胁和美国企业的脆弱性。”有业内人士分析，“对沙特来说，他们在寻求减少对石油能源的依赖，大力发展电动汽车，这不仅在经济上会与美国交火，还有可能让他们得到特斯拉顶尖的电动汽车核心技术。”

“马斯克与特斯拉的遭遇，隐含着硅谷精神的失落。政府、华尔街、创业者乃至许许多多大众，对于特斯拉的认知，呈现出前所未有的分裂。这比过去几年更缺乏一种认同与包容。”看似很文艺的一段话，却实实在在地道出了马斯克的心声。的确，与其让特斯拉在股市中被动沉浮，真的不如避之一隅潜心修炼，只盼这个转变的过程不要太久。

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