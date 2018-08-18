许家印月考新能源进度 恒大法拉第未来广州揭牌

■本报记者 孙斌

于建平 广州报道

一个月前，恒大集团董事局主席许家印探访法拉第未来总部后，说了一句话让FF员工特放心的话：“投资FF绝对是正确的决定。”许董事长话音未落，颇受新能源市场关注的法拉第未来即全面进入了恒大时间。

8月7日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团由恒大法拉第未来控股（香港）有限公司在国家市场监督管理总局登记注册，注册资本金20亿美元，作为法拉第未来在中国的运营总部，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团开始全面负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理。8月14日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团在广州恒大中心正式揭牌。

披露十年规划

8月14日，广州黄埔大道西78号“恒大中心”，早已被提前获知消息的港澳媒体团团包围。包括恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧，恒大高科技集团副总裁、恒大健康副董事长兼恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团董事长彭建军，恒大高科技集团副总裁兼恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团总裁袁仲荣（原广汽丰田董事长），恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团COO高景深（原广汽丰田副总经理）；以及由恒大集团调任的恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团副总裁刘浩、刘俊、沈立柱、王全喜，总裁助理李福奎全数在自家楼宇中亮相。

现场，恒大健康副董事长兼恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团董事长彭建军披露了恒大法拉第未来的十年战略规划。他表示：“公司计划在中国华东、华西、华南、华北和华中地区，建设五大研发生产基地。十年后，年产能计划达到500万辆，FF91、FF81等多系列多车型产品面向全球市场，覆盖高端、中端及入门级，打造互联网智能出行生态，全面满足快速增长的不同市场需求。”

8月10日，中国汽车工业协会刚发布的数据显示，2018年1月-7月我国新能源汽车产销分别完成50.4万辆和49.6万辆，比上年同期分别增长85%和97.1%，而2017年的全年数据是——新能源汽车全年产销分别为79.4万辆和77.7万辆。按照当下中国新能源汽车的推进步速，彭建军的现场表述并不让人意外。

恒大集团总裁兼法拉第未来集团董事长夏海钧认为，目前世界上已有不少国家出台了禁售燃油车的时间表，发展新能源汽车是大势所趋。未来十年甚至更长的时期内，新能源汽车的产销都将保持高速增长，10-20年后新能源汽车的年销量可达几千万辆，甚至上亿辆，前景广阔。

快速推进法拉第未来进度

今年6月，恒大正式入主美国新能源汽车公司法拉第未来，收购FF仅过了20天后，恒大健康的股价大涨74%，市值从398.3亿港元增加到692.9亿港元，增长294.6亿，溢出效应十分明显。

其后，许家印于美国当地时间7月13日亲自探访法拉第未来总部， 据接近FF的相关人士称，许家印当时看得非常细致，无论是生产制造、动力总成、电池电控、车辆安全、电气实验室，还是设计工作室、车联网、自动驾驶这样的核心研发部门，许家印都是一个个过筛子，跟每个板块的负责人都要认真询问和了解情况。

此后恒大法拉第未来项目的推进，也正如许家印参观完毕后定心丸式的评价，恒大法拉第未来的进展比外界预期的要好不少，很多细节较之以往的官宣有更多的说服力。

8月7日，由恒大法拉第未来控股（香港）有限公司在国家市场监督管理总局登记注册，注册资本金20亿美元，法人代表为彭建军。恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团作为法拉第未来在中国的运营总部，全面负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理。

8月14日，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团在广州恒大中心正式揭牌。

据彭建军透露，目前FF91首台白车身已运抵美国汉福德生产基地，正式开始FF91的整车组装工作，包括工程测试在内的各类严格测试也在同步推进，全力确保在2019年第一季度FF91按时达到量产的目标。一位了解许家印上月“进调”FF的相关情况的人士称，在孙宏斌之后，许家印作为新进入者入局，显然是看到了FF在基础制造、三电领域更为积极的因素。

恒大入主法拉第未来意义

在多数恒大高层看来，恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团的成立，标志着世界最顶尖的新能源汽车技术正式落地中国。

据现场信息披露，目前恒大法拉第未来在多项技术指标上已全面领先行业标准，在全球拥有超1000人的科研团队，获得专利超过380件。甚至，刚履职不久的彭建军已对FF91的实际数据熟记于胸：“设计0-96公里加速2.39秒，最高续航700公里，搭载多个智慧感测器和智慧升降3D镭射雷达，无人自动泊车、面部识别技术、无缝进入系统等前沿技术。拥有多达10块大屏、光速网络入口，实现移动办公、娱乐休闲等智慧出行。多项技术和性能指标在全球绝对领先。”

据企查查数据显示，目前包括恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司，恒大法拉第未来汽车销售（广东）有限公司、恒大法拉第未来汽车科技（广东）有限公司均已分别在今年2月、3月、5月注册完毕并开始组建人马，而由原广汽丰田董事长袁仲荣和广汽丰田副总经理高景深加盟恒大法拉第未来智能汽车（中国）集团，已可以窥见许家印的汽车梦想决不是停留在大洋彼岸，而是将踏踏实实由广东开始生根辐射全球。

新能源汽车制造业内人士认为，由一波汽车制造业、营销圈的老人带领团队，在恒大高科技集团的领导下开展工作，既是制造业核心竞争力的保证，同时也体现了恒大速度和恒大在科创、新型制造业的全球辐射力和影响力。

彭建军现场表示，一定要将FF打造成为世界先进新能源汽车的标杆、中国制造的名片，为我国从汽车大国走向汽车强国作出贡献。