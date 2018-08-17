18种药品纳入抗癌药医保准入谈判 有望大幅降价

新一轮抗癌药医保谈判目录出炉。

8月17日，中国政府网挂出《关于发布2018年抗癌药医保准入专项谈判药品范围的通告》。根据通告，今年有12家企业的18个品种的药品正式纳入此次抗癌药医保准入专项谈判范围。依据此前的谈判结果，上述18个品种的抗癌药若被纳入医保，其销售定价有望大幅下调。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者整理发现，此次入围谈判名单的产品涉及10家跨国药企以及恒瑞医药和正大天晴两家本土药企。其中，瑞士诺华公司入围品种最多，达到5个。在治疗领域上，此次参与谈判的品种涵盖了非小细胞肺癌、肾细胞癌、慢性髓性白血病、儿童急性淋巴细胞白血病等多个临床急需治疗领域。

从前两年的谈判结果来看，通过谈判的药品价格有望大幅下调。2016年，共有3个品种通过了国家药价谈判，降价幅度均在50%以上。其中，乙肝药物替诺福韦酯价格降幅达到了67%。之后，2017年的医保谈判品种数量扩大到44个，最终有36个药品被纳入医保目录，谈判后价格平均降幅为44%，最高降幅接近70%。

不过，值得注意的是，今年参与谈判的药品目前均处于专利期，谈判难度相比往年会有所增加。

今年5月1日起，我国开始执行进口抗癌药零关税、增值税减按3%简易纳税征收的措施。但从市场反馈上来看，这一政策的实施对价格的影响甚微。澎湃新闻记者从多家外资药企了解到，之所以抗癌药价格没有显著下降，一方面是消化国内已有的库存尚需一段时日，另一个原因是，关税在抗癌药价格构成中所占的份额较小，实际税率在5%左右。

“相比关税的影响，药价谈判才是降低抗癌药价格最有力的措施。中国的人口基数决定中国是一个巨大的药品消费市场，因而在与海外药企谈判上具有较强的议价能力。”高特佳医疗投资集团执行合伙人王曙光向澎湃新闻记者表示，抗癌药通过降价进入国家医保目录，转为医保支付，也能够进一步减轻患者的经济负担。

医保谈判按照药监部门指定品种、企业自愿参与的原则进行。经过前两轮的试水，不少外资药企对于药价谈判持积极的态度。

阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊此前在接受澎湃新闻记者专访时表示，阿斯利康的非小细胞肺癌治疗药物易瑞沙（通用名：吉非替尼）在降价进入医保之后，市场收效非常好，治疗患者的数量大大增加，取得了以价换量的效果。目前易瑞沙的二代药物泰瑞沙（通用名：奥西替尼）也进入了最新一轮的国家医保谈判的名单。

目前，中国在降低抗癌药价格、提高药品可及性方面下了“组合拳”。

5月31日，国家医保局正式挂牌，抗癌药品降价工作部署进一步加快。医保局首先针对目录内的抗癌药要求积极做好省级抗癌药专项集中采购，切实降低药品价格，并探索国家药品集中采购试点，对目录外的独家抗癌药开展医保准入专项谈判，将疗效明确、临床必需的新药、好药，通过谈判以合理价格及时纳入医保目录范围。

而各地也正在积极响应中央的号召。截至目前，陕西、广西、江西、海南、河南、广东、湖南、湖北、四川、山东等15省市已发布相关文件，启动实质性推进抗癌药“降药价”的措施。其中，武汉已对35个品规进口药开展议价谈判工作，共有31个品规的进口药实现了平均5.01%的降幅；其中25个品规的抗癌药，平均降幅达5.31%，最高降幅达24.61%。