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瑞银：特斯拉每卖出一辆基础版Model 3亏6000美元

瑞银：特斯拉每卖出一辆基础版Model 3亏6000美元
2018年08月17日 20:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月17日晚间消息，瑞银分析师今日在一份报告中称，由于动力传动系统的成本高于之前的预期，特斯拉每卖出一辆基础版Model 3电动汽车预计要亏损6000美元。

　　经过对Model 3进行拆解，瑞银分析师表示，对于售价4.9万美元的高端版Model 3，每辆汽车的利润约为3430美元。而对于基础版的Model 3，特斯拉承诺的起始售价约为3.5万美元。如果按照该价格计算，则每辆Model 3要亏损5900美元。

　　当前，用户可以以4.9万美元的起始价格订购后轮驱动的Model 3。特斯拉在公司网站上称，配备标准电池的廉价版Model 3要等到5个月至8个月后才有货。

　　瑞银分析师称，导致基础版Model 3亏本的主要原因是动力传动系统的成本要高于最初的预期。当前，Model 3锂电池的成本约为178美元/千瓦时，远高于特斯拉100美元/千瓦时的目标。

　　对于特斯拉而言，Model 3是一款至关重要的产品。要想从一家小众汽车厂商转变为一家高产的主流厂商，Model 3将从中扮演重要的角色。

　　长期以来，产量问题一直都是Model 3的瓶颈。直至今年6月的最后一周，特斯拉才终于实现了每周生产5000辆Model 3的目标。

　　昨日，美国投资银行Evercore ISI分析师乔治·加利尔斯（George Galliers）称，经过对特斯拉加州Freemont工厂实地考察后发现，Model 3的生产已进入正轨。

　　加利尔斯称，Model 3很快将实现每周5000辆至6000辆的产量。另外，特斯拉正在克服各种困难，争取达到每周7000辆至8000辆的产量。加利尔斯预计，特斯拉今年下半年至少可生产12.3万辆Model 3。(李明)

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