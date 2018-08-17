新华社评长生疫苗案问责：重典治乱 给人民以交代

新华社北京8月16日电题：重典治乱，给人民以交代

新华社记者

16日，中共中央政治局常务委员会召开会议，听取关于吉林长春长生公司问题疫苗案件调查及有关问责情况的汇报。习近平总书记主持会议并发表重要讲话。会议对处理问题疫苗案件、确保疫苗质量安全作出部署，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对人民群众身体健康和生命安全的高度重视和深切关注。

这起问题疫苗案件发生以来，习近平总书记高度重视，多次作出重要指示，要求立即查清事实真相，严肃问责，依法从严处理，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会稳定大局。在党中央坚强领导下，案件情况得以基本查清，多名领导干部受到严肃处理，彰显了重典治乱、去疴除弊的坚定决心和鲜明态度，充分体现了全面从严治党。

疫苗关系人民群众健康，关系千家万户幸福，关系公共卫生安全和国家安全，容不得丝毫马虎。各级党委和政府要本着对人民切身利益高度负责的态度，深刻认识药品安全的敏感性和重要性，坚持标本兼治、惩防并举，坚决守住疫苗质量安全底线。

确保疫苗安全，关键在平时，各个环节都不能掉链子。吉林长春长生公司问题疫苗案件既暴露出监管不到位等诸多漏洞，也反映出疫苗生产流通使用等方面存在的制度缺陷。各地各部门要深入贯彻中央政治局常务委员会会议精神，深刻汲取教训，举一反三，全面彻底排查处置风险隐患，积极堵塞漏洞、补齐短板，加快完善疫苗药品监管长效机制，确保疫苗安全万无一失，让广大群众安心、放心。（完）