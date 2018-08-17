珠海与富士康签署协议：将在半导体及芯片方面合作

珠海市政府与富士康科技集团签署战略合作协议 郭永航姚奕生郭台铭出席活动

8月16日上午，珠海市政府与富士康科技集团签署战略合作协议，双方将在半导体设计服务、半导体设备及芯片设计等方面开展合作。市委书记、市人大常委会主任郭永航，富士康科技集团董事长郭台铭出席签约仪式。市委副书记、市长姚奕生，富士康半导体次集团总经理刘扬伟代表合作双方签约。

签约仪式前，郭永航、姚奕生会见了郭台铭一行。郭永航指出，随着港珠澳大桥即将通车、粤港澳大湾区加快建设，珠海迎来了千载难逢的重大战略机遇。当前，珠海正深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真对照“四个走在全国前列”“四个继续成为”等新使命新任务，奋力推动新时代“二次创业”，努力把珠海打造成为粤港澳大湾区经济新引擎和独具特色令人向往的大湾区魅力之城，成为践行新发展理念的典范城市。希望富士康抢抓珠海发展新机遇，加快战略布局，推动更多产业项目落户，助力珠海新一轮大发展。珠海将全力优化营商环境，为富士康在珠海发展提供优质高效服务。

郭台铭表示，粤港澳大湾区建设为珠海带来了难得机遇，富士康对珠海的发展前景充满信心。富士康将加快产业布局，不断拓展合作深度与广度，全力推动合作项目尽快落实、早见成效，与珠海携手创造合作双赢的美好明天。

根据协议，富士康将立足于集成电路产业发展战略，面向工业互联网、8K+5G、AI等新世代高性能芯片的应用需求，与珠海市在半导体产业领域开展战略合作，推动珠海打造成为半导体服务产业发展的重要基地。