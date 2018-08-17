用事实说实话 终于找到恒大投资FF的原因了！

原标题：研发智能汽车 谁在裸奔? 专利数据来说话

本文来自王军雷 汽车知识产权

日前，小鹏汽车在品牌日公开宣布融资300亿，还大放豪言：目前中国整车厂就上汽、吉利、小鹏、蔚来在研发智能汽车，此话一说引爆了朋友圈。

在中国究竟谁在搞智能汽车，谁在裸奔，数百家新势力造车大环境下，外界很难定量评价一个企业真实情况。但唯有一个指标能够在一定程度上反映企业的研发能力，那就是专利。

那就看一看各家的专利情况，以下内容根据“全球汽车专利数据库服务平台”公布数据进行分析。

截止2018年7月31日数据，智能网联方面在华申请前10名企业分别为福特、博世、丰田、通用、博泰、现代、电装、奇瑞、日产和本田，其中仅有两家是中国自主企业，整车只有奇瑞进入前10。看一看这专利数量，是不是大家应该正视智能网联领域国内外的差距了吧，我们还在炒作谁干与不干的问题，人家早已经提前布局。

Top10在华智能网联汽车专利公开量

（2018年7月31止）

在自主企业中，究竟谁在搞智能网联汽车研发？看一看我们的数据就知道了。截止2018年7月31日，国内自主企业智能网联汽车专利公开量前10家企业，分别为：博泰、奇瑞、吉利、比亚迪、乐卡、法拉第、恒润、大连楼兰、北汽研究总院、北汽新能源；整车企业前10家分别为：奇瑞、吉利、比亚迪、法拉第、北汽研究总院、北汽新能源、上汽集团、北汽股份、北汽福田、长安汽车。你说在中国只有上汽、吉利、小鹏和蔚来在搞智能网联汽车，奇瑞、比亚迪、北汽系、长安明显不服，还有就是别总说人家贾跃亭忽悠，人家法拉第还是有一定技术输出的，光智能网联汽车方面就有100件之多，应该说是造车新势力里技术产出比较多的企业。

Top10 自主企业智能网联汽车专利公开量

（2018年7月31止）

说起造车新势车，有的企业确实在真搞，有的企业确实在裸奔。截止2018年7月31日，中国主流造车新势力专利申请量前10的企业分别为：长城华冠、蔚来汽车、法拉第、云度、昶洧、小鹏、威马、合众、电咖和奇点。小编还特意查了查一汽投资10多亿的拜腾，换了好几个数据库居然在华没有一个专利公开，车还没出车，居然还被昶洧因知识产权问题在美国给告了。

造车新势力专利申请量

（截止2018年7月31日）

这些造车新势车，宣传的两点主要在电动化和智联网联方面，通过专利了解一下各家智能网联方面的专利布局情况。造车新势力的先驱法拉第在智能网联领域保持第1，其次是蔚来汽车、昶洧、奇点、小鹏。

造车新势力智能网联专利申请量

（截止2018年7月31日）

从专利数量来看，造车新势车在智能网联方面的与传统整车企业差距还是很大的，更别提跟国外车企相比，所以说还需要潜下心来搞研发，避免炒作。