直击|京东发布区块链平台“智臻链” 推电子专票

新浪科技讯 8月17日晚间消息，京东今日发布自主研发的区块链服务平台——智臻链，这标志着京东全面开放区块链技术和应用。

东集团高级副总裁、京东商城技术委员会主席马松表示，“智臻链将进一步加快京东区块链服务平台的应用和实施，并降低行业用户使用区块链的门槛”。

京东方面介绍，“智臻链”是京东区块链服务平台拓展应用和提升技术的目标和愿景，承担着降低企业应用门槛、提供完整解决方案的使命，其具备一键部署、开放兼容多种底层、可信身份链认证、企业动态组网、水平扩展、轻量级网关等技术特性，帮助企业一步跨入区块链应用的大门。

“部署一套企业级区块链平台究竟需要多长时间呢，京东的速度是30秒”，京东集团副总裁裴健表示，京东在接下来的三年中，要全力建设全球首个应用级区块链生态联盟，共同打造全行业的区块链应用生态。

此外，近期京东还与中国太平洋保险，运用“智臻链”落地了“区块链增值税专用发票电子化项目”，并展示了中国第一张区块链电子化增值税专用发票。京东认为，这是国内增值税专用发票迈向电子化进程中的一项重要尝试，也是京东在打通采购全流程电子化的里程碑事件。

不久前，京东集团董事局主席兼CEO刘强东在内部信中表示，京东未来将成为一家服务型的企业，通过对未来零售基础设施的搭建，提供融合电商、物流、技术、金融、保险的供应链服务，提升整个零售环节的效率和体验，为社会和国家的经济增长，为亿万用户的生活贡献力量。(韩大鹏)