追问红芯：自主创新在何处？12项专利解决何问题？

原标题：追问红芯浏览器：自主创新体现在何处？12项专利技术解决何问题？

财经网 王蒙 岳珊

号称“自主可控、自主研发”的红芯浏览器却在打开安全目录后出现大量和谷歌chorme浏览器一致的同名文件。红芯时代（北京）科技有限公司创始人兼CEO陈本峰对此回应称，红芯浏览器确实是基于谷歌Chrome浏览器内核而开发，但内核层面有自主创新，以适用于中国企业用户的办公上网需求。

陈本峰所谓内核层面的自主创新是什么？红芯时代公司拥有的十二项专利技术究竟解决了什么问题？国内互联网公司为什么大多选择基于国外浏览器的开放内核来打造自己的产品？

内核层面有哪些自主创新？

质疑缘起于红芯浏览器的融资发布会。

昨日红芯浏览器宣布获得2.5亿元融资，在其官方发布的新闻稿中这样写道： 红芯高度重视核心技术的研发，坚持技术创新，全力研发具有我国自主知识产权的浏览器核心技术，推出世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核——红芯Redcore。

随后，在社交网络上涌出大量质疑之声，称所谓的拥有自主知识产权的浏览器不过是在谷歌浏览器基础之上，重新换了一套“皮肤”。

对于外界的质疑，红芯时代（北京）科技有限公司创始人兼CEO陈本峰对《财经》回应称，红芯浏览器确实是基于谷歌Chrome浏览器内核而开发，但他强调，红芯在内核层面有自主创新，以适用于中国企业用户的办公上网需求。

十二项专利解决了什么问题？

那么，红芯在内核层面的自主创新是什么呢？

财经网查询天眼查发现，红芯时代公司名下拥有12项专利技术。这12项技术解决了什么问题？

专利介绍截图（来源天眼查）

一位知名互联网公司前端开发程序员对财经网分析称，从其专利简介来看，访问应用和访问页面都是chrome本身已经有的功能（网页浏览和扩展工具）。移动端和PC端指的就是手机和电脑，因为尺寸不同，浏览器需要解决同一网页在两个平台显示的问题，同样也是Chrome或者完整实现了css标准的浏览器都具备的功能。至于移动端与PC端同步，实现了websocket就可以办到，同样也是现代浏览器大多都具备的功能。

上述人士总结称，“（红芯时代）这些专利里所能实现的功能都是Chrome的功能，如果它是Chrome内核还去申报这些专利，不知道法律怎么说，我认为是有欺诈的嫌疑。”

没有属于中国人自己的浏览器内核？

与红芯浏览器一样，360浏览器、搜狗、QQ浏览器同样采用了谷歌浏览器内核。为何国产浏览器不自主研发内核而要使用谷歌浏览器内核？

上述互联网公司前端开发程序员告诉财经网，“先不用说没有没实力将浏览器内核技术自主化，在没有足够的市场预期下，根本没有开发自主浏览器内核的动力，更何况还有一大批开源内核可供使用。”

目前国内的大多数搜索引擎多采用基于谷歌chrome、微软IE为内核来打造自己的产品。一位从业十余年的前端开发程序员告诉财经网，国产浏览器之所以采用谷歌chrome、微软IE为内核，一方面是自主研究内核，技术不过关，很可能花费了时间但毫无成果；另一方面，开发内核需要巨大的资金投入。与其吃力不讨好，不如直接拿国外开源的内核技术来用。

据经济观察网报道，红芯联合创始人兼首席运营官针对外界质疑回应表示，“自主”指的是用开源技术来自己改造，而“可控”指的是若产品中有1000万行代码，而团队懂得所有代码的内部架构原理，可以利用它为其所用。

成立五年拿到超5亿元融资

财经网梳理红芯时代公司融资情况发现，自2013年1月以来已完成C轮融资，总融资额约5.78亿元，投资方包括达晨创投、IDG资本和晨兴资本等。

股权结构（来源天眼查）

一款备受造假质疑的国产浏览器，为何能够拿到C轮2.5亿元融资？

一位不愿意透露姓名的投资人向财经网表示，“软件行业，抄袭模仿一部分是常事，但是对于核心模块全盘照抄，还说自己独创，这就是人品问题。另外，技术层面的抄袭，很多投资机构投进去的时候其实是不清楚的。红芯的投资人这次应该是掉沟里了。”

一位早期的机构投资人则向财经网介绍称，“一般机构里都有专业出身的投资人，比如大数据专业的投资人看大数据相关，选择某赛道基本在该行业有点积累，特别专业的问题，会请教专家比如大学研究生教授、该领域大企业企业家或技术总监以上。”

但该早期投资人也表示，现在投资机构还没到审代码的水平，专家给的意见也不见得全面、深入，毕竟精力有限且不存在太多利益关系。技术类早期项目是赌赛道、投人，人靠谱、背景光鲜、有成功履历、业绩认可，就出手了，B轮以后的项目一面是已有机构背书，一面是市场部分验证。

至于红芯未来的发展是否受此次“造假风波”影响，上述投资人表示，如果抄袭严重，客户都是国企业和政府，出于一些众所周知的原因，后续可能就没有订单了。