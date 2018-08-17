有消息称SEC去年就已开始调查特斯拉Model 3产能问题

原标题：消息人士透露SEC去年就已开始调查特斯拉Model 3产能问题

作者：辣椒客

【TechWeb】8月17日消息，据《华尔街日报》报道，特斯拉Model 3在上市之后产能饱受困扰，连续3个季度的产量未达标，5000辆周产量目标的实现时间也两度被推迟，在二季度末才压哨达到。

消息人士透露，针对Model 3在生产方面的问题，美国证券交易委员会（SEC）去年就已开始进行调查，看其是否误导了投资者。

从消息人士透露的情况来看，对Model 3生产问题是否误导投资者的调查是由美国证券交易委员会在旧金山的办公室进行的，近日对特斯拉私有化问题的调查也是由这一办公室进行。

美国证券交易委员会就Model3生产问题是否误导投资者进行调查，是因为特斯拉先前公布了宏大的产能计划，但最终却并未实现。

特斯拉去年7月开始生产Model 3时、，马斯克曾宣布去年三季度可能会生产1600辆，并在12月生产20000辆，这一预期也低于他一年前的预计，最初他曾预计Model 3在去年下半年会生产20万辆，但在2017年特斯拉仅生产了2700辆Model 3。

《华尔街日报》在去年10月的报道中还指出，特斯拉Model 3的生产线到去年9月还未全部安装到位，在马斯克宣布生产之后一个周的时间里，Model 3的主要部件都是由工人手工打造。

其中一名消息人士透露，作为拉Model 3产能问题是否误导投资者调查的一部分，美国证券交易委员会已经传唤了特斯拉的一名零部件供应商，传唤是在对马斯克推特透露私有化特斯拉进行调查之前进行的。

而另一名消息人士也透露，围绕私有化问题，监管机构也传唤了特斯拉的一名董事，以了解马斯克私有化特斯拉的计划。

美国证券交易委员会的调查可能会持续几个月甚至是几年，根据美国证券法，如果调查认定特斯拉误导了投资者，特斯拉及其高管可能就会受到处罚。