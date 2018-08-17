联想集团一度涨7.4% 创5月25日以来最大涨幅

新浪科技讯 8月17日下午消息，联想集团（00992.HK）今日开盘价报4.74港元，盘中涨幅7.40%，创5月25日以来最大涨幅。

截止13点50分，股票报价4.94港元，市值593.53亿港元（约520.59亿人民币），成交量1.36亿股，涉资6.58亿港元。

在2017/18第三财季中，联想集团实现近五个季度以来首次税前利润的增长，而在截至今年6月30日的本财季中，联想集团营收大幅增长19%至119亿美元，创下历史同期新高。同时，联想税前利润达到1.13亿美元，同比大增1.82亿美元；实现净利润7700万美元，超出市场预期的6620万美元。

之所以表现超预期，与联想主营业务盈利能力改善不无相关。财报显示，联想集团当季PC全球出货量增长10.5%，营收增长19%，达到83.08亿美元；移动业务营收达到16.46亿美元，环比增长了23%，成本削减了1.05亿美元，税前利润率增加了4个百分点；数据中心业务实现16.29亿美元营收，大幅增长68%；数据中心业务的整体毛利润率也较去年同期提升11%。(肖云红)