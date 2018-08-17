红芯CEO称浏览器内核继承谷歌 但加密传输超谷歌

原标题：红芯CEO承认未标明代码来源 但却有技术超越谷歌

央广网北京8月17日消息（记者任梦岩 实习记者黄春燕）据中国之声《新闻纵横》报道，8月15日，名不见经传的红芯时代（北京）科技有限公司成了各家科技媒体报道的焦点。公司宣称自家的“红芯浏览器”成为中国首个自主创新智能浏览器，打破了全球四大主流浏览器内核都被国外垄断的历史，并且凭借这一突破获得各大风投公司2.5亿元的投资。

红芯时代（北京）科技有限公司声称自家的“红芯浏览器”是中国首个自主创新智能浏览器。（图片来源：红芯浏览器官网）

工商资料显示，红芯时代（北京）科技有限公司在今年1月份已经变更为中外合资企业。15日公司宣布获得的2.5亿元C轮融资，在启信宝显示，早在1月份已经完成。不仅如此，公司在今年6月份已经完成了D轮融资，融资金额并未披露。

红芯时代（北京）科技有限公司宣布获得2.5亿元C轮系列融资。（央广网记者 任梦岩 摄）

获得风投青睐，比肩四大浏览器，自主研发有突破，红芯拥有如此多的光环，为何普通网友知之甚少？有的网友通过官网下载后发现，这个号称自主研发的产品，居然里面就是谷歌浏览器的内核。对此，红芯时代（北京）科技有限公司CEO陈本峰向央广记者回应称，他们的确使用了谷歌的研发基础，但确有自主创新的内容。

在8月15日红芯获得2.5亿融资的新闻稿中，可以看到，红芯称自己是继全球四大浏览器内核，微软IE、谷歌Chrome、苹果Safari、火狐浏览器内核后的第五家，也是唯一一家属于中国人自己的浏览器内核，具有我国自主知识产权。

但很快有网友发现红芯浏览器安装包内部居然大部分都是谷歌浏览器内容，安装后显示的浏览器内核，也是谷歌浏览器内核Blink。

首先发现问题的科技博主杜晨告诉记者，红芯浏览器内核不能算是“全球第五大”内核。它既不是完全照搬别人，也不是完全自主开发，应该是借用别人的浏览器安装文件，进行改装。Blink是谷歌公司为了让Chrome浏览器实现一系列功能所开发的，内核相当于浏览器的关键组件，其代号就是Blink。

市面上的浏览器之所以不同，是因为不同的浏览器内核对网页文字图片的渲染方式有差异。因此，有的浏览器速度快，有的浏览器更安全稳定。红芯浏览器号称有三大自主知识产权内容，即隐盾、云适配、私有DNS加密缓存，可以为购买红芯浏览器的企业提供更安全的数据传输等服务。

红芯浏览器号称有三大自主知识产权内容，可为购买红芯浏览器的企业提供更安全的数据传输等服务。（图片来源：红芯浏览器官网）

但是杜晨认为，红芯在宣传中，并没有提及使用了谷歌内核，还把自己与其他四家进行对比，就好比一台手机连CPU都是别家的，却要声称，自己研发了全新手机。

红芯科技的联合创始人高婧在接受采访时强调，他们是站在巨人肩膀上进行创新。

号称“比肩四大浏览器”，却有网友称红芯只不过是“谷歌浏览器换了层皮”。对于网友的质疑，陈本峰在接受央广记者采访时表示，他们是用谷歌开源项目Chromium制作的，并且强调，当年谷歌浏览器也是站在苹果基础上进一步创新，他们没必要“重新发明轮子”，红芯的浏览器内核与谷歌、苹果浏览器有“继承关系”，这在行业比较常见。

红芯时代（北京）科技有限公司CEO陈本峰接受央广记者采访。（央广网记者 任梦岩 摄）

谷歌浏览器的开源项目Chromium开放源代码，允许全球的开发者进行二次研发，比如猎豹、360浏览器都使用了这一代码。作为免费开放的项目，谷歌唯一的要求就是，无论拿代码做免费还是收费的浏览器都可以，但必须遵循开源协议，在产品中标明使用了Chromium源代码。可红芯浏览器，一面宣称自主创新，比肩四大浏览器内核，却没有写明使用了Chromium。

对于网友的质疑，陈本峰承认，的确存在问题。他说：“如果协议里有，红芯应该对谷歌进行感谢。如果这点做得不对，应该承认错误。”

虽然承认宣传有误，但陈本峰还是强调，红芯仍做了研发工作，红芯浏览器在加密数据传输等方面，强于谷歌浏览器。

如果按学术论文来算，没有标明引用的内容，都可视为抄袭，更不用说有没有创新。红芯浏览器的创新之处到底在哪里？该怎么判断？

互联网从业者、无限趋势咨询公司CEO王越认为，根据开源浏览器的底层架构开发研究后，如果有自己的知识产权，的确可以称为创新，但判断的标准在于，这款产品到底有多少内容是创新的？能否达到衡量的标准？