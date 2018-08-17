分析师：到2023年 苹果零售店将开到600家

新浪科技讯 北京时间8月17日上午消息，据报道，研究机构Loup Ventures的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）在博文中称，苹果零售店Apple Store将成为苹果未来发展愈加重要的一部分——在今年早些时候苹果全球零售店突破500家大关后，预计到2023年这一数字将达到600家。

蒙斯特在名为《苹果零售使命：体现价值》（Apple Retail's Mission: Embodied Values）的分析文章中认为，苹果庞大的零售店布局使其拥有无法“被低估的竞争优势”，原因在于它拥有比竞争对手多得多的商店来出售其产品。

之后，这位分析师还分享了从Apple Store负责人罗恩·约翰逊（Ron Johnson）转变为安吉拉·阿伦茨(Angela Ahrendts) 这段时间内，不少关于苹果Apple Store发展的故事，包括如何在零售行业崩溃时蓬勃发展、店内体验如何演变等等。

蒙斯特表示：“新Apple Store的数量将继续增加。我们预计，到2023年，苹果的门店数量将从目前的511家增至600家。其中两个增长最快的地区将是中国（目前有50家门店）和印度（可能在未来6个月内宣布）。”他接着预测称，苹果Apple Store员工的数量将在5年内从现在的6.5万人增至8万人。

据报道，今年1月苹果在韩国开设了第500家Apple Store，但这也是苹果在韩国开设的第一家专卖店。

在博文中，蒙斯特还分享了他认为的一些对于Apple Store成功至关重要的元素，包括美学、招呼、结账、支持和灵感等。他还分析苹果的零售体验要优于明尼阿波利斯当地的一些其他零售商。

蒙斯特与长期关注苹果的分析师在2017年创办了Loup Ventures。最近，他正在考虑“苹果作为一种服务”的想法以及苹果的服务业务未来将如何对企业起到重要影响。(堆堆)