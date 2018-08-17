方兴东：关于“红芯”浏览器事件，不妨一查到底！

来源：博客中国

题记：鉴于事件社会影响很大，仅仅停留在自说自话还是远远不够的。最好有权威第三方来说清楚。没事最好。如果真是违反商业规范和国家政策，应该很严肃处理，不是简单道歉了事。因为事件影响并损坏了产业和国家形象。不妨由此案例，明晰规则，澄清争议，确立标杆。

“红芯”浏览器事件是一个很有典型性意义的事件，最好不要简单上纲上线或者主观武断，而是用客观、理性、科学的态度，通过权威的第三方专业机构进行深入调查，将这一事件彻底查清楚，把涉及“自主可控”、“自主创新”、“开源”等很多专业问题，查清楚、说明白。

其实，搞清楚这一事件并不复杂。主要涉及三个方面问题：“红芯”的所作所为是否符合Chrome授权使用许可政策，是否符合国际通行的开源许可规则，以及是否真正符合国家“自主可控”的标准和要求。这三个问题的前两个都有着很明确、很具体的规范。后一个问题也应该开始形成一定的规范和标准，国内有一些机构可以进行评测。

通过授权许可、开源规范和自主可控标准三个层面，就可以判断“红芯”的性质究竟是外界批评的“披马甲”骗取资金，还是企业所说的“站在巨人肩膀上创新”。只有三个层面都符合国内和国际规范，才是真正合情合理合法的。基本的商业规则都不符合，还何来自主可控？所以，如果“红芯”存在弄虚作假，或者违反国际和国内规范。既不符合相关采购政策，也损害中国IT产业和整个国家的形象利益，应该严厉追责。

当下，自主可控是国家安全的需要，而业界的确出现很多问题：因为利益驱动，出现很多“披着马甲”的虚假产品欺骗国家和民众。杜绝这些现象，需要建立规范的制度和严格的测评，不能靠企业自说自话，不能简单听概念包装。同时，自主可控的产品和技术，必须首先符合国际规则和规范，尊重知识产权，严格遵循企业授权许可的要求。这是基本前提。

弄虚作假之所以泛滥，一方面在于规则不清，更在于利益与风险机制没有建立。因为现在太多人不守规则可以获得更大利益，而违规被发现的风险和代价太低。

简单的捧杀和棒杀都不是办法。所以，“红芯”事件爆发，提供了很好的契机。不妨用客观和科学的方式，一查到底。通过权威第三方机构参与，是骡子是马，拉出来溜溜。有没有违规和违法，不难水落石出。如果这次事件能够最终为确立规则作出贡献，就能体现很好价值！