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金蝶创始人称传统软件商需“革自己的命”

金蝶创始人称传统软件商需“革自己的命”
2018年08月16日 20:39 第一财经
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　　作者：李娜　　

　　金蝶国际8月15日公布其截至2018年6月30日的中期业绩。公司上半年收入12.79亿元人民币，同比增长21.3%，其中云服务业务收入约人民币3.55亿元，同比增长25.6%。

　　不过，金蝶国际16日早间大幅低开，截至收盘，该公司跌6.97%，报8.28港元。

　　下跌原因是因其上半年云业务成绩低于分析师预期。

　　此前，瑞信研究报告指出，金蝶国际上半年的收入较该行的预期低5%。瑞信方面认为是由于其云业务收入增速按年放缓至26%，而这远低于该行预期的增长62%。数据显示，云业务目前占公司总收入27.8%。其中，公司主要的云业务产品“金蝶云”收入按年增长42.9%至2.55亿元人民币，而其他的云业务收入则按年跌4%。

　　对于上半年云业务业绩表现情况，金蝶首席财务官林波在16日的中期业绩沟通会对第一财经记者表示，主要是由于递延收入的问题。“已经收到现金还没确认的收入是比较多的，去年同期是1个亿，今年是2个亿，加回来是45%。我们在手的合同以及递延收入还是比较充足的，所以依然预计全年的云业务增长达到45%。”

　　林波表示，目前金蝶对云业务的布局决心非常大，而在大客户上也获得了华为、建发集团、温氏等企业的合作订单，预计2020年，云业务的收入比重将从现在的20%增长至60%。

　　“华为有近800家手机门店使用金蝶云的服务，目前华为基建也在用‘金蝶云苍穹’，华为作为中国的标杆企业，他们理解到IT的需求是不同的变化，IT的创新也非常重要，这也是华为为什么在星空云的基础上，继续采用我们的产品。”林波表示，除了大型企业，在各地政府推行的云政策上，金蝶也在积极参与。他举例道，目前湖南省超过50%的标杆企业都是选用金蝶云作为产品支持。

　　金蝶创始人兼董事会主席徐少春则对记者表示，目前整个中国的软件企业都在向云计算转型，未来五年将会呈现爆发性增长，而在未来五到十年，中国一定会诞生超越salesforces的厂商。

　　金蝶国际管理层称，预计下半年云服务的收入将增长60%，全年云服务的增长率会达到45%。

　　在过去，微软、Oracle等国外软件企业一直占据着国内主要市场。IDC数据显示，2000年，中国软件产业规模仅586亿元，而中国软件业百强企业的门槛不足1亿元。

　　“前台发生改变逼迫后台发生改变，过去五年，金蝶由一个软件公司向云公司转型，我们砸掉了笔记本电脑、砸掉了客户的服务器甚至砸掉ERP，我们革自己的命，这些代表了我们转型的意志。”徐少春对记者表示，目前软件企业需要忘记过往的地位，进行自我革命的同时和客户建立紧密的关系。

　　他表示，金蝶云目前拥有7500家客户，在中国企业级SaaS厂商销售收入占比、SaaS ERM及SaaS财务云市场占有率皆排在第一位。记者了解到，金蝶云90%以上的高续费率已和Salesforce水平相当。一方面由于云ERP产品迁移需要成本，所以客户粘性较高;另一方面中大企业经营情况稳定，续费意愿及能力较强。

　　SaaS行业具有非常明显的规模效应。企业早期就会经历较高的研发费用和高的一次性获客费用，但是只要续费率保持高位，未来业绩弹性将越大。

　　“在云计算、云服务的市场，我们和国外同行不仅没有差距，相反我们在市场占有率上已经超越。传统的软件市场是有差距，但是在云计算市场已经赶上了，并且还拥有很多核心技术，比如说大规模的并发计算，还有区块链技术。”徐少春表示。

　　招商证券认为，亚马逊、微软、Salesforce等股价数十倍的涨幅已证明云计算公司的巨大投资价值。相比于国外成熟的云计算市场，国内云计算市场正处于爆发初期。

　　目前腾讯阿里京东等互联网巨头纷纷进军云业务，令行业竞争加剧。

　　对此，徐少春强调互联网巨头主要经营的是基础设施服务云层面，这个层面需要雄厚的资金，未来全球可能也仅有寥寥数家而言。金蝶主要经营的则是平台服务云及软件服务云，与经营基础服务云的巨头主要合作而非竞争关系。他称，公司已经是亚马逊在中国的最大服务合作伙伴。

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