英特尔收购AI创企Vertex.ai 将继续开发开源PlaidML

新浪科技讯 北京时间8月17日上午消息，英特尔近日一直在大肆收购人工智能初创企业。在收购Nervana、Mobileye以及Movidius之后，公司今天宣布将收购开发人工智能模型组件的初创企业Vertex.ai，具体收购金额不明。

Vertex.ai将加入芯片制造商英特尔的人工智能产品事业部，该部门会为大量硬件提供支持，并将整合“多语言加速平台”PlaidML。平台可以让开发者在Linux、macOS以及Windows设备上部署人工智能模型，而英特尔的nGraph机器则会在后端进行学习。公司将会在Apache2.0协议下继续开发开源PlaidML。

“英特尔已经收购了Vertex.AI，后者是一家专注于开发深度学习编译工具及配套技术的西雅图创业公司。Vertex.AI的7人团队将加入英特尔AI产品集团的Movidius团队。借助这笔交易，英特尔获得了一支经验丰富的团队和知识产权，以进一步实现边缘计算的灵活深度学习。更多细节和条款将不会被披露。”英特尔在声明中称。

Vertex.ai是由Jeremy Bruestle以及Choong Ng在2015年创办的，公司的使命是创造出一种框架来缩小硬件与人工智能软件之间的差距。公司种子轮融资的投资者包括Curious Capital、位于加拿大多伦多的Creative Destruction Lab等。

“对于许多智能应用来说，如今的中央处理器和图形处理器已经足够强大和高效……但是积极的方面也就到此为止。”Ng在2016年公司推出前夕写道，“可携带及开发者友好型工具的缺失，将会使得大部分企业都无法意识到深度学习对于其业务的作用。一年前，我们发现了一种可以解决所有平台兼容性以及携带性问题的方式，那就是利用一个新的软件。这需要我们重新思考执行算法的方式，这对于工程师来说是一个挑战——但是这样的付出是值得的。”

对于英特尔来说，公司的人工智能技术发展将会再上一层，有望在价值2000亿美元的人工智能市场上占据一定市场份额。

英特尔收购Altera为其产品线引入了现场可编程门阵列（一种集成、可重构环路）。而收购Mobileye以及Movidius则进一步加强了实时处理业务。值得一提的是，Nervana的神经网络处理器预计将在2019年末开始投产。据报道，它的人工智能训练性能是竞争性显示卡的10倍。

“五十年之后，这是公司迎来的最大机遇。”英特尔执行副总裁Navin Shenoy在公司今年以数据为中心的创新峰会上说道，“我们拥有20%的市场...我们的战略就是要推动以数据为中心科技进入一个新时代。”(堆堆)