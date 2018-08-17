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马斯克“挖隧道公司”又设计新地下交通：零排放

马斯克“挖隧道公司”又设计新地下交通：零排放
2018年08月17日 09:37 新浪科技
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Dugout Loop西终点站设计图Dugout Loop西终点站设计图

　　新浪科技讯 北京时间8月17日上午消息，埃隆·马斯克（Elon Musk）的“挖隧道公司”——Boring Company——正提议要建造一条名叫“Dugout Loop”的地下公共交通系统。这种地下交通系统通过自动电动滑板运送乘客，每个滑板一次可运载8-16名乘客，时速可达125-150英里，并且可以做到零排放。

　　根据Boring Company的官网介绍，Dugout Loop将从道奇体育场出发，从Vin Scully Avenue和“日落大道”（Sunset Boulevard）地下穿过，路线的西终点站将坐落于Boring Company名下的私人地产，也将位于洛杉矶地铁红线（Metro Red Line）上某一地铁站的附近。

Dugout Loop计划路线图Dugout Loop计划路线图

　　Dugout Loop的目的在于通过提供一种清洁且高效的公共交通，缓解洛杉矶的交通压力。理想状况下，Dugout Loop将直接惠及公众，不仅可以作为现有公共交通系统的补充，并且直接到道奇体育场只需4分钟不到的时间。但Dugout Loop不会和地铁有任何交叉，这样的设计仅是为了便于补充地铁交通。

　　Boring Company表示，其正在与地铁方面协调，以确保项目的可行性和实用性，并且未征得地铁对方案的完全许可，施工不会贸然开始。

Dugout Loop隧道设计图Dugout Loop隧道设计图

　　除了单一的地下隧道之外，Dugout Loop的两个终点站上都将建造升降电梯（Loop Lift），乘客可以乘坐电梯到达地下。

　　根据公司称，隧道和两个电梯的建造工程预计需要14个月的时间。隧道内的通风/出口管道（预计有6个）的建造大约需要6周，并且将和隧道的开发同时进行。

Dugout Loop东终点站设计图Dugout Loop东终点站设计图

　　Dugout Loop的票价预计将在1美元左右，乘客可以通过移动应用或线下预约乘坐时间和购买车票。(小白)

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