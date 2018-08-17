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特斯拉被控挖来Uber员工从事间谍活动 马斯克授权

特斯拉被控挖来Uber员工从事间谍活动 马斯克授权
2018年08月17日 08:16 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月17日早间消息，美国证券交易委员会（SEC）收到的最新投诉显示，特斯拉从Uber挖来的多名员工在前雇主那里曾经针对竞争对手从事商业间谍活动。

　　本案中所提到的尼克·希辛图（Nick Cicinto）曾经负责运营Uber战略服务集团。该集团被控未经授权监视竞争对手，包括对私密对话进行录音和监听，这是在Alphabet旗下Waymo诉Uber案中通过大量证据披露的。

　　该投诉是由特斯拉前安全员工卡尔·汉森（Karl Hansen）提交给特斯拉的，他指控特斯拉的安全团队未经授权监听和“黑入”员工手机及电脑，包括在特斯拉的另一名告发者马汀·特里普（Martin Trip）离职后入侵他的手机。汉森表示，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）“专门授权了”这些行动。

　　被称作Jacobs Letter的一份Uber备忘录披露了希辛图和其他Uber前员工采取的其他不道德监听技术，以获取Waymo和滴滴等竞争对手的商业机密。Uber表示，他们尚未证实该信中的所有指控，但“今后会诚实而公平地开展竞争。”

　　今年4月，包括希辛图在内的4名Uber安全经理起诉该信作者理查德·雅各布斯（Richard Jacobs）诽谤。

　　而针对特斯拉的投诉则表示，尽管美国旧金山检方去年12月开始针对跟Uber安全团队有关的问题展开调查，但希辛图目前却负责领导特斯拉的安全部门，该部门还包括其他几名Uber前员工。

　　该投诉还指控特斯拉的一家工厂存在盗窃和毒品交易。

　　特斯拉尚未对此置评。

　　此事正值马斯克因为上周通过Twitter宣布有意对特斯拉进行私有化，并宣称“资金有保障”而面临审查之际。有报道称，SEC已经向特斯拉发出传票，以调查特斯拉的推文是否违规。(书聿)

Uber特斯拉监听
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