专访联想柳传志：企业家对经济发展功不可没

每经记者 李少婷 每经编辑 陈俊杰

作为中关村最早一批创业者，联想控股董事长、联想集团创始人柳传志于1984年在中国科学院计算机所的支持下“下海”，成为知识分子“产业报国”的代表性人物。如今年逾古稀的柳传志精神矍铄，依旧活跃在大众视野中，一方面为事业发展谋篇布局，另一方面则通过个人号召力凝聚中国企业家精神。

2018年，正值改革开放40周年，中国企业家群体从破土而出到取得累累硕果，走出了自己的道路，而联想的发展也面临着新的挑战和机遇。近日，《每日经济新闻》（以下简称NBD）记者专访了柳传志，请他畅谈中国企业家精神构建、营商环境改善以及联想控股的未来布局。

“一个国家的综合实力包括政治、经济、军事、文化、体育等多个方面，但这一切的坚实基础是经济，而经济的发展，中国企业、企业家可以说功不可没。”柳传志说。

中国企业家精神是不断追求

NBD：改革开放40年，中国企业家的精神是支撑中国经济发展的重要部分，您如何总结中国企业家精神？

柳传志：企业家精神，于我而言就是要识大体，有追求，坚持创新。中国的市场环境在不断变化，这要求企业家的价值观、思维和观念也要不断更新。在新的环境下，对中国企业家群体来说，面对的最大挑战是不确定性，面对不确定性，我们把自己的企业做好，为民族、国家和老百姓多做事情，这是企业家精神最核心的东西。

另外，说到中国企业家的精神，其中一个最大的特点就是不断追求。我以前总说，中国人是不一样的，中国企业家是不一样的。以前有人说，中国只有制造没有创造，很多专利都在国外，中国都是抄袭的人家。今天再看，中国是第一专利大国。以前中国没有世界五百强企业，今天中国拥有全球第二多的世界五百强企业。这就是中国企业家的创造能力。

去年9月，《中共中央 国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》出台。我觉得《意见》本身就非常响亮地告诉了广大群众，也告诉了企业家，这个群体是经济建设和发展的中坚力量。

NBD：联想控股以产业报国为己任，您为何强调产业报国？

柳传志：今天的中国，较近代历史来看，是空前的富强，在世界上具有空前的地位。一个国家的综合实力包括政治、经济、军事、文化、体育等多个方面，但这一切的坚实基础是经济的发展，而经济的发展，中国的企业、企业家可以说功不可没。

早年我们创办联想，立志做自己品牌的电脑，敢于和国外企业一搏，也是一种产业报国的方式。如果中国人没有自己的电脑品牌，外国人用486的时候，卖给你的就是386，而且价格要比人高的多。正是有了自主品牌的PC，电脑价格降下来，推动了国内PC的普及，对中国的信息化发展起了重要的作用，对于今天中国互联网、移动互联网在世界上处于领先地位是功不可没的。

今天联想控股在产业报国上的做法，实际上就是有了钱，有了经验，通过直接投资的方式，通过“价值创造”，支持更多实体企业的发展，这也是我们当年设立的愿景。历年来，我们旗下3家财务投资公司所投的企业上市以后，市值增加了8000亿元，总营业额增加了5000亿元，这样的业绩说明这些企业确实是能够给社会增加财富的。

消费领域仍有大空间

NBD：联想控股目前在打造“新支柱”金融产业方面动作颇多，包括7月23日完成收购卢森堡国际银行，在布局的众多产业中，联想控股为何选择金融服务资产作为新支柱产业？

柳传志：联想控股的战略主要是以投资方式形成在若干个领域内有领先企业，这就必须要有坚实的金融支柱。金融是我们若干个领域里非常重要的部分。收购卢森堡国际银行，使联想控股拥有更为稳健扎实的基础。

联想控股之前金融板块主要是侧重于两个方面，一个是金融科技，像以拉卡拉为代表的支付业务，还有互联网消费金融业务，另外一个就是以正奇金融、君创租赁为代表的为中小企业实体经济提供服务的信贷业务。这次卢森堡国际银行加入以后，整个金融板块的布局就更为丰富，更为完善。

NBD：您对未来联想控股金融领域的布局有何规划？

柳传志：金融板块下一步规划，目前更多集中在信贷业务和财富管理业务，未来希望在财产险、证券这些行业有所发展和布局，并且用科技的手段来做这些业务，而不是简单拿一张牌照，做一些传统业务。

金融服务是联想控股战略投资重点关注的方向之一，同时联想控股的战略投资还聚焦在国内庞大的消费市场以及消费升级的需求上，创新消费与服务、农业与食品，也是联想控股战略投资上要投入重兵的地方。

NBD：联想控股如何平衡发展投资业务和服务实体经济之间的关系？

柳传志：现在国家非常强调做好直接投资，支持实体经济，我觉得是非常重要的。30多年来，联想控股就走了一条从实业起步，然后通过直接投资来推动实业发展的路子。投完了以后还要帮助被投企业在管理方面进行交流，他们有哪些困难，怎么帮助他们去解决等。仅以联想控股旗下财务投资为例，联想控股旗下的3家财务投资基金掌管了1300亿元人民币的民间资金，15年来共投了700多家企业，这些企业大部分都属于实体经济。

NBD：目前联想控股已涉足IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及新材料五大领域，除了金融服务领域，您还对哪一领域寄予厚望？

柳传志：我国是一个巨大的内需拉动的市场，比如医疗、教育，其实是很大的一块。再加上供给侧结构性改革，会有很大的制造业和服务业发展的空间。