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联想集团季度营收创新高 杨元庆:我们已成功跨越拐点

联想集团季度营收创新高 杨元庆:我们已成功跨越拐点
2018年08月16日 19:16 澎湃新闻
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联想集团季度营收创新高 杨元庆:我们已成功跨越拐点
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杨元庆 视觉中国 资料杨元庆 视觉中国 资料

　　8月16日，联想集团（00992.HK）发布了2018/2019财年第一财季业绩报告。期内营收创历史同期新高，为119亿美元，增长了19%，这也是连续四个季度加速增长。期内净利润7700万美元，同比扭亏为盈，去年同期为亏损7200万美元。

　　联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩会上表示：“去年的这个时候，我跟大家谈到，我们已经看到了拐点，而现在，我们已经成功跨越拐点，进入增长的新阶段，全速前进。”

　　杨元庆表示，公司三大核心业务PC业务、移动业务和数据中心业务都进入了很好的状态，有信心未来继续保持营收和利润的强劲增长。

　　联想集团第一财季PC全球出货量增长10.5%，营收增长19%，达到83.08亿美元。量额齐升主要得益于联想集团持续推动的产品向高端化转型战略。在报告期内，联想PC单位售价上升9.5%，PC业务利润率为5%，领先行业。联想商用PC领域成长性明显，商用PC出货量占集团PC总出货量的63%。

　　根据市场调研机构Gartner最新的报告显示，联想集团如今的PC全球市场份额达到了21.9%，市场份额重回全球首位。

　　杨元庆表示，第一季全球PC回暖，但联想的表现优于行业整体水平。“我们在大客户、政府以及中小企业都取得了高速增长，高达20%以上。但消费级市场我们下降了6%，这说明我们还有改善的空间。”

　　移动业务方面，联想集团今年第一财季移动业务营收达到了16.46亿美元，环比增长了23%，成本削减了1.05亿美元，税前利润率增加了4个百分点。这一业务期内亏损缩减为6500万美元，较上年的1.29美元亏损有所改善。

　　杨元庆表示，联想的手机业务依然专注于关键市场，期内在拉丁美洲和美国市场都取得不错的增长。“在Moto G6和Moto E5的强劲推动下，在拉美的营收连续第七个季度实现了两位数同比增长，而北美的手机出货量同样呈现出强劲的同比增长，且利润率也有所提高。”

　　“我们的手机业务要专注，并不是开拓新市场，首先关注在盈利的点上，尽量要让这个业务回到健康轨道上来。”杨元庆表示，本财年希望把MOTO的费用压缩至10亿美元以内。

　　联想的数据中心业务期内实现了创历史纪录的16.29亿美元营收，大幅增长了68%；数据中心业务的整体毛利润率也较去年同期提升11个百分点。期内数据中心业务亏损大幅收窄至3300万美元，上年同期为亏损1.14亿美元。

　　联想CFO王伟明表示，人民币汇率变动对联想有负面影响。“我们30%-40%左右营收是美元，成本60%-70%是以美元为单位，成本上升对我们来说会有点压力。”

　　杨元庆表示，有信心未来联想的营收和利润均保持快速增长，尽快回到历史最高的时期。“尽管在弯道行进的过程中，有压力，有阻力，但我们坚持认准的方向，坚持为新业务打造竞争力基础，坚持向客户导向转型，我们没有急于求成，没有遇到挫折就掉头，而是怀着破釜沉舟的决心绞尽脑汁、不断学习、不断复盘、不断调校，坚持不懈地执行，才有这来之不易的再次提速，相信随着新引擎的打造完成，我们加速的动力还会更加强劲。”

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