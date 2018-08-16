投行Evercore：Model 3周产量稳步迈向6000辆

新浪科技讯 北京时间8月16日晚间消息，美国投资银行Evercore ISI分析师乔治·加利尔斯（George Galliers）今日发布报告称，经过对特斯拉加州Freemont工厂实地考察后发现，Model 3的生产情况非常乐观。

加利尔斯称，特斯拉Model 3很快将实现每周5000辆至6000辆的产量。另外，特斯拉正在克服各种困难，争取达到每周7000辆至8000辆的产量。

加利尔斯说：“为此，我们预计今年下半年特斯拉可生产12.3万辆Model 3。而且，我们认为该预期可能较实际产量低4%至7%。”

加利尔斯还表示，特斯拉的冲压设备给他留下了印象深刻。他说：“冲压满足、甚至高于我们来此之前的所有基准。”

此外，加利尔斯还对Model 3的车身车间（Body Shop）和总装车间（GA3 General Assembly）大加赞扬。

排除私有化要素，加利尔斯重申特斯拉股票“中性”评级，将目标股价定为301美元。

之前，特斯拉Freemont工厂曾曝出各种问题，如工作条件苛刻，工作压力大，以及喷漆车间着火等。

今年第二季度，特斯拉共生产了53339辆电动汽车，其中 Model 3占28578辆。在今年6月的最后一周，特斯拉终于实现了每周生产5000辆Model 3的目标。

但特斯拉随后又表示，到今年7月底预计Model 3的产量每周可达到6000辆。(李明)