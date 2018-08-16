原标题：研究机构：二季度全球笔记本电脑出货4108万台 苹果排第6

【TechWeb】8月16日消息，据国外媒体报道，市场研究机构TrendForce发布的报告显示，今年二季度全球笔记本出货4108万台，无论是出货量还是市场份额，苹果在所有厂商中的排名都下滑至第6。

从TrendForce的数据来看，二季度全球笔记本电脑4108万台的出货量，较去年同期是增长2.8%，较一季度的3727万台则是增长了10.2%。

具体到厂商而言，惠普、联想和戴尔的出货量与市场份额依旧排在前3位，同今年一季度一样，但4到6位的厂商则发生了变化。

惠普笔记本电脑在今年二季度的出货量为1077万台，在所有厂商中排在第1位，出货量较一季度增长了19.7%，市场份额也由上一季度的24.1%增加到了26.2%。

出货量与市场份额排在第2位的是联想，其笔记本电脑在二季度的出货量较一季度增长了3.8%，共出货820万台，但由于美国竞争对手出货量的增加，联想的市场份额出现了下滑，由一季度的21.2%下滑到了20%。

二季度笔记本电脑出货量较一季度增长最多的是戴尔，其共出货805万台，较一季度增长了30%，市场份额则由16.6%增至19.6%。

出货量与市场份额排在第4的是宏基，其在今年一季度是排在第6，二季度的出货量较一季度增长了18%，市场份额由7.5%增至8%。

一季度排在4的华硕，二季度出货量下滑了8.6%，排名也下滑至第5位，市场份额为7.4%，较一季度的8.9%下滑了1.5个百分点。

出货量下滑的还有苹果，其MacBook在二季度的出货量较一季度下滑了7.1%，市场份额则由7.7%下滑到了6.5%。（辣椒客）