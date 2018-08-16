直击|专家：浏览器规模=半个Windows 鲜有人研发内核

新浪科技 韩大鹏

自称自主研发浏览器核心产品的“红芯”公司宣布完成2.5亿C轮系列融资，随即引发质疑。网友们指责，该浏览器就是将谷歌浏览器内核套了个壳，并非自主研发，甚至将其比喻为当年的“汉芯”。对此，红芯CEO陈本峰回应：确实是基于谷歌Chrome浏览器内核而开发，但内核层面有自主创新。

国有浏览器为何多选用谷歌Chromium内核产品？自主研发的困难在哪里？……对于浏览器的相关技术问题，新浪科技专访了360 PC浏览器事业部总经理梁志辉。

我国自主研发浏览器有何困难？

据悉，谷歌Chrome浏览器除了正式发布的Chrome版本外，尚有一个Chromium项目，供开发者开源使用。

“Chromium就是靠开源的路子打败了闭源的IE”，梁志辉告诉新浪科技，Chromium主要的代码是基于MIT license开源协议。从协议层面上，谷歌鼓励第三方基于Chromium代码进行二次开发，而且不要求二次开源。从项目上，Chromium产品的发展是跟开源社区绑定一起，无论是代码审核、Bug反馈、需求收集、标准制定，都跟社区绑定且密不可分。

一般来讲，Chromium的浏览器代码规模有2400万行，一个Windows操作系统大约5000万行左右，所以做一个浏览器等于小半个操作系统。

更重要的是，Google在硅谷雇了数百个顶尖的程序员，加上开源社区庞大的程序员参与开发，浏览器的发展非常快，“在国内，360、UC、QQ、搜狗这四家双核浏览器普遍能做到一年至少两次升核。而Google三个月发布一个大版本，半年做一次全网升级，这就是技术上的差异”。

不同内核有何优劣势？

“国际上的浏览器大体分为四类”，梁志辉说，有基于Chromium的浏览器（chrome\360\qq\uc\sogou)，基于Firefox的浏览器，基于Edge的浏览器和基于Trident的Internet Explorer浏览器。

四类各有优劣势，其中Chromium是性能最强，标准支持最好；Firefox在证书安全上最激进，对用户隐私最敏感，更符合欧洲人的定位；IE已经被历史抛弃了，每年大概有10%的下降速度；Edge的内核也是闭源，而且没有第三方接口，目前仍处在发展期，与其它内核相比比例较低。

他认为，从目前来看，浏览器采用Chromium内核选择正确，且该内核在全球市场上占有很大比重。但问题是，浏览器需要支持最新技术，“在这一点上，一个基于Chromium 49 的浏览器在标准支持上会存在很多问题，对于一些稍微新点的技术，如web assembly，支持度会很差，对于webgl 2.0的标准支持度也不行”。

我国浏览器经历了怎样的发展历程？

梁志辉称，在自主研发的道路上，国内浏览器入局比较晚，而且浏览器需要遵守公开开放标准的产品，所以很少有浏览器会去渲染内核、文档标准、脚本标准。对于360浏览器来说，其是对Chromium内核最大的调整在于双核打通，和用户体验的优化。

“双核一直是浏览器研发最困难的一个关键点”，梁志辉说，Chromium是开源的，Trident是一个闭源，但是兼容大量老系统的内核。双核浏览器不是将两个内核“像胶水一样粘起来”，而是要把它们的Cookie、表单数据、历史纪录等等打通。对于创新来说，360浏览器则是基于开源Chromium内核+Trident内核的双核浏览器，在内核层面优先用Chromium内核进行渲染，保证性能优越，对于必须使用IE浏览器访问的页面，则使用Trident内核，保证老页面的兼容性，同时也会使用Trident内核渲染，并进行更新。

“要看一个产品是否自主研发，就要看它是否能紧跟最新的标准，能否及时修复漏洞。如果做不到，证明它们消化不了2400万行的浏览器代码，出了bug不一定能修复”，梁志辉说道。